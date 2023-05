Lezersvraag: is de ommekeer bij Anglo-Eastern een feit?

Anglo-Eastern Plantations trekt zijn dividend fors op. Is dat de start van een nieuwe aandeelhoudersvriendelijke politiek, waar u op hoopte na het overlijden van hoofdaandeelhouder Lim Siew Kim in 2022?

We schreven vorig jaar dat de generatiewissel bij de hoofdaandeelhouder Genton International (51,08%), na het overlijden van mevrouw Lim Siew Kim op 14 juli 2022, een aanzet kon zijn voor een nieuw elan bij het Maleisische palmoliebedrijf Anglo-Eastern Plantations (AEP). Genton International stapte in 1993 in het kapitaal. Het was het begin van een stevig groeiverhaal, dat mevrouw Lim in haar elfjarige termijn als voorzitter verder gestalte gaf. De karige communicatie naar de financiële markt en het uiterst zuinige dividendbeleid leidden evenwel tot een chronisch lage waardering van het aandeel.

De financiële ruimte voor een behoorlijke aandeelhoudersvergoeding was er nochtans al die tijd. Jarenlang schommelde de nettokaspositie tussen 75 tot 130 miljoen dollar, en dankzij de hausse van de jongste twee jaar in de sector was dat cijfer eind 2022 zelfs opgelopen tot 277 miljoen dollar, of 570 pence per aandeel. Dat is liefst 65 procent van de beurswaarde.

Zelfs zonder verandering in het beleid presteerde het aandeel de voorbije vier jaar nagenoeg in lijn met dat van Sipef en MP Evans. De eerste jaarrapportering na het overlijden van mevrouw Lim laat een duidelijke kentering of toch een aanzet daartoe zien. Het opvallendst is het voorstel om het brutodividend te vervijfvoudigen, van 5 dollarcent per aandeel vorig jaar naar 25 dollarcent. Omgerekend geeft dat een brutorendement van 2,3 procent, wat nog steeds aanzienlijk onder het sectorgemiddelde van 4 à 5 procent is, maar met voorsprong het hoogste dividend ooit.

Een tweede element is de overweging van een (beperkt) inkoopprogramma van eigen aandelen. In 2022 ging 5,8 miljoen dollar naar de overname van minderheidsparticipaties van zes plantages. Het doel is tegen een redelijke prijs zo veel mogelijk van de resterende minderheidsparticipaties over te nemen, om de winstgevendheid verder op te krikken. De geplande verkoop van drie structureel verlieslatende plantages in Zuid-Sumatra lukte nog niet, maar er lopen onderhandelingen met een andere partij. De boekwaarde van die plantages is bijkomend met 5 miljoen dollar afgewaardeerd tot 9 miljoen, in lijn met de verwachte opbrengst van de verkoop. Ook de verkoop van de beperkte plantages in Maleisië wordt bekeken. Daarnaast geeft AEP expliciet aan bestaande palmolieplantages te willen kopen.

Er zijn dus heel wat indicaties van een nieuwe dynamiek, met een aandeelhoudersvriendelijker aanpak. Het aandeel noteert tegen 875 pence. Op basis van een beplant eigen areaal eind 2022 van 71.096 hectare is de ondernemingswaarde van circa 3.500 dollar per hectare extreem laag, te vergelijken met de 7.900 dollar bij Sipef en de ruim 11.000 dollar bij MP Evans. Hoewel de groei en de rendabiliteit bij AEP lager liggen, is dat verschil in waardering te groot.

De lamentabele aandeelhouderspolitiek was in 2019 de reden om het aandeel na drie jaar, weliswaar met een rendement van zowat 30 procent, uit de voorbeeldportefeuille te halen. We willen de uitvoering zien, maar de duidelijke trendommekeer maakt van het spotgoedkope Anglo-Eastern Plantations opnieuw een portefeuillekandidaat. We bevestigen het koopadvies (rating 1B).





