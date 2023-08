Internationale groei voor Alibaba

Het eerste kwartaal van boekjaar 2023-2024 (afsluitdatum 31/3) van Alibaba Group is, gezien de context van een traag herstellende Chinese economie, best een meevaller geworden. In de periode april-juni nam de omzet met 14 procent toe, tot 234,16 miljard Chinese yuan. Dat is 32,29 miljard dollar, boven de analistenconsensus. Uiteraard met de kanttekening dat de vergelijkingsbasis gemakkelijk was door het Chinese ‘coronajaar’ 2022.

De omzettoename is ook een gevolg van de stijging van het aantal actieve gebruikers met 6,5 procent, en vond plaats bij de ‘directe verkopen’ en vooral de internationale divisie (+41%). Directe verkopen houden wel een lagere winstmarge in. Vandaar dat de bedrijfskasstroom (ebitda) minder sterk is gestegen dan de omzet. Toch scoorde de stijging met 9,1 procent tot 45,37 miljard yuan nog beter dan de gemiddelde schatting van de analisten. Het nettoresultaat landde op 33,00 miljard yuan of 4,55 miljard dollar. Per aandeel gaf dat 1,66 yuan of 0,23 dollar.

Het management was erg positief over AI-toepassingen, maar kan ook niet naast de realiteit kijken dat groei in clouddiensten behoorlijk begint af te nemen. Om een antwoord te bieden aan het erg vertraagde groeitempo, kondigde Alibaba al bij de vorige kwartaalcijfers aan de gigant in zes entiteiten te willen opsplitsen. Dat project zal over meerdere jaren lopen. Tot verrassing van vele waarnemers wil topman Daniel Zhang eerst de clouddiensten afsplitsen en die aandelen uitkeren aan de aandeelhouders. Die operatie zou in de komende drie tot negen maanden volbracht moeten zijn. Daarop volgt in de komende twaalf tot achttien maanden de logistieke tak Cainiao. Die strategie om aandeelhouderswaarde te creëren, is niet de best mogelijke voor de Belgische aandeelhouders wegens de fiscale gevolgen bij uitkeringen (aanrekenen van roerende voorheffing). Daar moeten we de komende maanden dus voor uitkijken.





Conclusie

Uiteraard mikken we, net als de analistenconsensus, op een omzet- en winstherstel in het nieuwe boekjaar 2023-2024. Tegen een verwachte koers-winstverhouding in de buurt van 10 (nog het drievoudige twee jaar geleden) voor het lopende boekjaar en een verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) van 6,5 is het aandeel goedkoop.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 89,82 dollar

Ticker: BABA US

ISIN-code: US01609W1027

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 228,75 miljard dollar

K/w 2022: 13

Verwachte k/w 2023: 10

Koersverschil 12 maanden: -11%

Koersverschil sinds jaarbegin: -3%

Dividendrendement: –