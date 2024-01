HSBC-beleggers zijn te bang van China

Op 21 februari zal HSBC bekendmaken dat de nettowinst in 2023 met ongeveer 75 procent is gestegen tot circa 25 miljard dollar. De bank met bijna 40 miljoen klanten in ruim zestig landen heeft dat voor een groot deel te danken aan het gunstigere renteklimaat. In de eerste negen maanden is de gemiddelde nettorentemarge met 37 basispunten gestegen, naar 1,7 procent. Daardoor lagen de nettorente-inkomsten met 27,5 miljard dollar 29 procent hoger dan in dezelfde periode in 2022.



Desondanks staat het aandeel slechts 10 procent hoger dan twaalf maanden geleden, vooral door de grote positie in China. In september had de bank daar nog 13,6 miljard dollar krediet uitstaan in de vastgoedsector. De afgelopen maanden trekt echter vooral het 19 procentbelang in de Chinese Bank of Communications de aandacht. Tegen de huidige beurskoers is die positie 13 miljard dollar waard, maar bij HSBC staat ze voor 23,9 miljard dollar in de boeken. In het ideale scenario zou de bank snel een flinke afboeking doen op de BoCom-positie, of ze van de hand doen. HSBC haalt echter meer dan de helft van zijn bedrijfsresultaat van de Aziatische markt. De Chinese overheid zou zoiets ook opvatten als een signaal dat de bank weinig vertrouwen heeft in de lokale financiële sector, wat het lastiger maakt in het land zaken te doen. Het meest waarschijnlijke scenario is dan ook dat HSBC het BoCom-probleem zo lang mogelijk voor zich uitschuift. Dat lukt vooralsnog heel goed. In 2020 lag de boekwaarde van het belang bijvoorbeeld al ruim dubbel zo hoog als de toenmalige beurswaarde.



Een afwaardering zou overigens geen bedreiging vormen voor de dividenduitkering. De kapitaalbuffers zijn voldoende stevig. Sinds vorig jaar is er een kwartaaldividend van 0,10 dollar. Het einddividend na het vierde kwartaal bedraagt naar schatting 0,34 dollar, of opgeteld 0,64 dollar per aandeel.

Conclusie

De zeer lage waardering (k/w van amper 6) geeft aan dat beleggers een heel negatief scenario zien voor de Chinese activiteiten van HSBC. Desondanks boekt de bank ook goede voortgang bij het wereldwijd stroomlijnen van de organisatie. Als de waardering gelijk blijft, leveren een verwachte winstgroei van 10 procent en een dividendrendement van 8,2 procent een potentieel rendement op van ruim 18 procent. Vandaar de adviesverhoging.



Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 597 pence

Ticker: HSBA LN

ISIN-code: GB0005405286

Markt: Londen

Beurskapitalisatie: 114,3 miljard pond

K/w 2023: 6

Verwachte k/w 2024: 6

Koersverschil 12 maanden: +8%

Koersverschil sinds jaarbegin: -6%

Dividendrendement: 8,2%