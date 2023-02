Hoge groei én waardering voor Amazon

Ondanks het einde van de coronalockdowns en de dure dollar is de omzet van Amazon vorig jaar behoorlijk gestegen: 9,4 procent. Aan de andere kant van de jaarrekening ziet het minder goed uit: het e-commercebedrijf heeft verlies gemaakt.

Een belangrijke reden voor het verlies was een afboeking van 12,7 miljard dollar op het aandelenbelang dat Amazon heeft in Rivian. Zonder die aderlating zou er een bescheiden winst zijn geboekt.

De winst wordt al een tijd voornamelijk gemaakt met Amazon Web Services (AWS), de clouddienst van Amazon. Afgelopen jaar was dat zelfs het enige deel van het bedrijf dat winst maakte. Dat deel groeit ook hard, vorig jaar steeg de omzet van AWS met 29 procent. Voor de eerste paar kwartalen van dit jaar rekent Amazon op een groei van ongeveer 15 procent voor AWS. Dat is een stuk minder, wat voor ons een reden is om niet al te enthousiast te zijn over de nettowinst voor dit jaar. We rekenen op ongeveer 5 procent omzetgroei. We gaan niet uit van een substantiële verlaging van de kosten. Amazon zegt nog altijd gericht te zijn op de lange termijn. De dienstverlening aan klanten staat voorop, niet de winstgevendheid op korte termijn. Dat kan uiteindelijk de beste keuze zijn, maar nu levert dat een vrij lage winst op.

We gaan ervan uit dat het grootste verlies bij Rivian wel achter de rug is. Amazon bezit 17,4 miljoen van de aandelen van de elektrische autobouwer Rivian. Dat belang was door een sterke koersdaling vorig jaar op 31 december nog maar 2,9 miljard dollar waard.





Conclusie

Op basis van een winstschatting van 1,15 dollar per aandeel voor dit jaar is de koers-winstverhouding (k/w) erg hoog. En ook al zou die winst verdubbelen, dan nog kan de k/w niet redelijk genoemd worden, laat staan laag. Aan de andere kant heeft het in e-commerce en met de clouddiensten een sterke marktpositie en is er een balans en kasstromen om nog jaren te kunnen investeren. Daar komt nog bij dat de omzet al jaren sterk groeit, en zelfs in moeilijkere tijden is de groei nog heel aardig. Daarom blijft het advies voor het aandeel Amazon op ‘houden’.