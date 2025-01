Hoe magnifiek presteren de Magnificent Seven?

Hoe je ook draait of keert, het succes van het resultatenseizoen zal worden afgemeten aan de sterkte van de resultaten van de Magnificent Seven. We doorlopen de verwachtingen en koppelen ze aan de waardering van die stertechbedrijven.

Meta Platforms: niet extreem duur

Een van de kanjers die de debatten op 29 januari met hun cijferrapport zullen openen, is Meta Platforms. Het aandeel van de holding boven onder meer Facebook, WhatsApp en Instagram is in topvorm. De beurswaarde klom vorig jaar met 72 procent tot 1.550 miljard dollar. De koers is vorig jaar veel harder gestegen dan de winst per aandeel. In het lopende boekjaar zal de winstgroei nog een stuk lager uitkomen. Meta wil met artificiële intelligentie (AI) de advertenties op zijn platformen efficiënter maken door die te koppelen aan de juiste doelgroep. De investeringen in AI zijn echter niet min en zullen in 2025 oplopen tot 55 à 60 miljard dollar, tegenover bijna 40 miljard dollar vorig jaar.

Voor de drie maanden tot eind december bedraagt de consensusverwachting voor de winst 6,73 dollar per aandeel, of ongeveer een kwart meer dan een jaar eerder. Van de omzet wordt verwacht dat die met 17 procent is toegenomen tot 47 miljard dollar. In het derde kwartaal groeide de omzet nog met 19 procent. Meta noteert tegen 26,8 en 24 keer de verwachte winst voor 2024 en 2025. Dat is niet extreem. Vandaar het advies om het aandeel te houden.

Microsoft: achterblijver

Op 29 januari na beurs komen beleggers ook te weten hoe Microsoft heeft gepresteerd. De aandeelhouders moesten vorig jaar tevreden zijn met een koersstijging van 12 procent, waarmee het aandeel een stuk achterbleef op de Nasdaq. Met een beurswaarde van 3.160 miljard dollar bekleedt Microsoft na Nvidia en Apple de derde plaats op de lijst van de hoogste beurswaardes ter wereld.

De consensusprognose gaat uit van een omzet van 68,9 miljard dollar en een winst van 3,13 dollar per aandeel. Dat is respectievelijk 11 en 7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor het boekjaar 2025, dat loopt tot eind juni, bedraagt de winstschatting volgens de consensus 13,04 dollar per aandeel, of 10 procent meer dan een jaar eerder. Microsoft onderscheidt zich met zijn sterke balans, waardoor het ondanks zware investeringen in AI-datacenters toch hoge aandeelhoudersvergoedingen kan uitkeren. Tegen 32 keer de verwachte winst en meer dan 11 keer de omzet blijft Microsoft pittig gewaardeerd in verhouding tot zijn groei. De huidige koers is daarom geen gunstig instapmoment, maar eerder een kans om wat winst van tafel te halen. Advies: verkopen.

Tesla Motors: absurd

Geen twee zonder drie. Na beurs op 29 januari komt ook het steraandeel van het moment, het Tesla Motors van Elon Musk, met zijn kwartaalresultaten. De beurswaarde is opgelopen naar 1.330 miljard dollar. Opmerkelijk is dat die stijging zich grotendeels in de laatste maanden van 2024 heeft voltrokken, nadat de politieke kaarten in de Verenigde Staten waren herschud. CEO Musk lijkt een dikke vinger in de pap van de Amerikaanse politiek te krijgen. De markt gaat ervan uit dat die politieke macht zal leiden tot regelgeving die gunstig is voor Tesla. Operationeel heeft Tesla zeker geen topjaar achter de rug.

De gemiddelde winstverwachting bedraagt 0,76 dollar per aandeel, tegenover 0,71 dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet zal met 8 procent toenemen tot 27,1 miljard dollar. Nieuwigheden zoals de Robotaxi, een zelfrijdende deelwagen, en de Optimus-robot zullen na zware kapitaalinvesteringen op termijn misschien weleens winst opleveren voor Tesla, maar misschien ook niet. De realiteit is dat Google met Waymo, zijn autonome wagen, mijlenver voorloopt op Tesla en dat de leveringen van EV’s dalen door de afnemende winstgevendheid. De waardering tegen 160 keer de winst, bijna 100 keer de ebitda en bijna 13 keer de omzet loopt de spuigaten uit. Tesla is een aandeel waar investeerders met enige realiteitszin het best zo ver mogelijk van weg blijven. Het verkoopadvies blijft dus van kracht.

Apple: hoogste beurswaarde

Op 30 januari geeft Apple inzicht in zijn cijfers. De beurswaarde steeg vorig jaar met 35 procent en bedraagt nu 3.580 miljard dollar, waarmee de iPhone-producent het meest waardevolle bedrijf ter wereld is. Het eindejaarkwartaal is traditioneel het sterkst, maar toch waren de eigen prognoses drie maanden geleden eerder voorzichtig, met een omzetstijging van 2 à 5 procent op jaarbasis, terwijl analisten op 7 procent hadden gerekend. Die verwachtingen zijn wat bijgesteld. De consensusprognose gaat nu uit van een omzet van 124,2 miljard dollar, wat 3,9 procent meer is dan een jaar eerder. Rekening houdend met de inflatie is er in reële termen dus helemaal geen groei. Naar verwachting zou de winst per aandeel zijn gestegen met 7,8 procent tot 2,35 dollar.

Apple hoopt dat de integratie van AI-toepassingen (Apple Intelligence) voor meer groei zal zorgen. Warren Buffett is alvast niet overtuigd, want Berkshire Hathaway heeft het grootste deel van zijn positie in Apple verkocht. Ondanks de totale afwezigheid van groei was Apple nooit eerder zo duur. Het aandeel noteert tegen 32 keer de verwachte winst en 8,5 keer de omzet van het pas gestarte boekjaar. Het advies blijft verkopen.

Alphabet: laagste waardering

Het moet nog worden bevestigd, maar in principe zal ook Alphabet op 30 januari zijn resultaten bekendmaken. In 2024 presteerde het bedrijf met een koerswinst van 40 procent beter dan de Nasdaq. De consensusverwachting voor de winst per aandeel bedraagt 2,12 dollar, of evenveel als in het derde kwartaal. Op jaarbasis zou dat een groei met 29 procent betekenen. De omzet zal met 96,7 miljard dollar 12 procent hoger uitkomen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Voor het hele boekjaar 2024 bedraagt de verwachte winst- en omzetgroei 12 en 38 procent.

Merk op dat de winst in het pas gestarte boekjaar beduidend minder hard stijgt (+12% verwacht) dan in 2024. Het aandeel noteert tegen 24 keer de verwachte winst van 2024 en 21,5 keer de winst van 2025 en is daarmee is Alphabet het laagste gewaardeerde aandeel van de Magnificent Seven. Het advies luidt ‘houden’.

Amazon: hoge investeringen

Amazon publiceert zijn resultaten op 31 januari. Het bedrijf van Jeff Bezos behoort met een koersstijging van 45 procent tot de winnaars van 2024. Met een beurswaarde van 2.340 miljard dollar is Amazon ongeveer even groot als Alphabet. De detailhandel zorgt voor 83 procent van de omzet, maar levert lage marges op. De cloudafdeling Amazon Web Services (AWS) daarentegen levert meer dan 60 procent van de bedrijfswinst op. AWS groeit wel minder hard dan Microsoft Azure en Google Cloud.

Voor het pas afgelopen vierde kwartaal bedraagt de consensuswinstschatting 1,48 dollar per aandeel. Dat is iets hoger dan in het derde kwartaal (1,43 dollar) en bijna de helft meer dan een jaar eerder (1 dollar). De omzet zal met 187,3 miljard dollar zo’n 10 procent hoger liggen dan in hetzelfde kwartaal van 2023.

Amazon noteert tegen respectievelijk 42,5 en 35 keer de winst, waardoor het een duur aandeel is. Oprichter Jeff Bezos lijkt er ook zo over te denken, want hij verkocht vorig jaar voor meer dan 16 miljard dollar aandelen. De investeringslasten zijn erg hoog (AI en clouddatacenters) en Amazon wil zich bovendien op de kapitaalintensieve satellietmarkt storten. Verkopen.

Nvidia: lager groeiritme

Het aandeel van Nvidia liet vorig jaar 171 procent bijschrijven. De beurswaarde is daarmee opgelopen tot 3.310 miljard dollar. Het vierde kwartaal, dat loopt tot eind januari, is het laatste van het boekjaar 2025. De consensusverwachting gaat uit van een omzet van 38 miljard dollar en een winst van 0,85 dollar per aandeel. Dat is respectievelijk 72 en 64 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het derde kwartaal bedroeg de omzetgroei nog 94 procent. Nvidia noteert tegen 46 keer de verwachte winst en 26 keer de omzet van het boekjaar 2025. Voor het volgende boekjaar daalt dat tot respectievelijk 31 en 17 keer.

Dat maakt dat het bedrijf zich geen enkele misstap kan veroorloven. Hoewel de groei van Nvidia indrukwekkend blijft, neemt de groei af. Het bedrijf is voor de helft van zijn omzet afhankelijk van vier klanten en de onzekerheden over de exportregels neemt toe. We vinden het geen goed idee posities in te nemen in een aandeel dat gedreven wordt door sentiment en momentumbeleggers. Daarom hanteren we een verkoopadvies voor Nvidia. Het bedrijf presenteert zijn jaarcijfers normaal op 26 februari.