Het glas is nog altijd halfvol bij MDxHealth

Voor de volledige kwartaal- en jaarcijfers is het nog wachten tot 26 februari, maar de diagnosticagroep MDxHealth kondigde wel al beter dan verwachte omzetcijfers aan over het vierde kwartaal. Met een omzet van 24,7 miljoen dollar klimt de jaaromzet naar een record van 90 miljoen dollar.

Bij de rapportering over het derde kwartaal was de jaarprognose al voor de derde keer opgetrokken van initieel 79 à 81 miljoen dollar tot 87 à 89 miljoen. Het kwartaalcijfer betekent een verbetering tegenover het vierde kwartaal van 2023 met 28 procent en met 6 procent tegenover het derde kwartaal. Op jaarbasis is er een stijging met 28 procent.

Het aantal gefactureerde weefseltesten (ConfirmMDx en GPS-prostaatkankertesten) steeg tegenover het vierde kwartaal van 2023 met 50 procent tot 11.789, terwijl de vloeistoftesten (SelectMDx- en Germline-prostaatkankertesten en urine-infectietest Resolve MDX) met 10 procent toenamen tot 12.036. Op jaarbasis is er een stijging met 31 procent voor de weefseltesten tot 41.586 en met 28 procent voor de vloeistoftesten tot 45.700.

Na negen maanden resulteerde de omzet van 65,3 miljoen dollar (+29%) in een brutowinst van 39,6 miljoen (+27%), of een daling van de brutowinstmarge van 61,5 naar 60,7 procent, een gevolg van een veranderende testenmix. Desondanks zit MDxHealth op schema om gestaag te evolueren naar een marge van 70 procent.

Het nettoverlies verminderde met 4 procent tot 31,2 miljoen dollar. Op een beleggerscongres in december herhaalde topman Michael McGarrity op basis van de bestaande portefeuille van vijf testen voor de komende jaren een jaarlijkse groei van 20 procent te kunnen aanhouden. Voor 2025 werd een omzettoename tegenover 2024 vooropgesteld met 20 à 22 procent tot 108 à 110 miljoen dollar. Minstens even belangrijk was dat McGarrity nog steeds verwacht in de eerste jaarhelft van 2025 voor het eerst een positieve recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom of rebitda te realiseren. Bovendien gaf de topman aan ruimte te zien om de testenportefeuille verder uit te breiden.

De uiterst lage waardering, tegen minder dan 1 kaar de verwachte jaaromzet voor 2025, laat heel wat ruimte voor een stevige herwaarderingsrally

Dit jaar moet MDxHealth de eerste van drie jaarlijkse betalingen uitvoeren aan Exact Sciences voor de overname in 2022 van de GPS-test (toenmalige Oncotype DX-test). Er werd onmiddellijk 30 miljoen dollar betaald, waarvan 5 miljoen via de uitgifte van aandelen. In totaal is er, afhankelijk van de omzetcijfers van de GPS-test in 2023, 2024 en 2025, nog tot 82,5 miljoen dollar te betalen, waarvan maximaal 40 miljoen dit jaar. MDxHealth kan beslissen een gedeelte uit te keren in aandelen, waarbij Exact Sciences evenwel niet meer dan 7,5 procent van de aandelen van MDxHealth mag bezitten.

Op 30 december bedroeg de kaspositie 46,8 miljoen dollar. In 2024 werd een nieuwe schuldfinanciering aangegaan voor maximaal 100 miljoen dollar bij OrbiMed. Daarvan werd 55 miljoen dollar onmiddellijk opgenomen, met opties om dit jaar bijkomend 25 miljoen en in 2026 nog 20 miljoen op te nemen.

De koersevolutie van het aandeel zal dit jaar sterk afhangen van het feit of het bedrijf al dan niet een positieve rebitda kan neerzetten. Het is duidelijk dat de markt sterk twijfelt. Daarbij speelt ongetwijfeld ook nog de onzekerheid over de betalingen aan Exact Sciences. Feit is dat de consistent beter dan verwachte omzetcijfers aangeven dat de testenportefeuille meer en meer tractie krijgt bij de urologen en pathologen, zonder dat hiervoor nog bijkomende investeringen in de verkooporganisatie noodzakelijk zijn. Als het lukt om een positieve rebitda te realiseren, is een belangrijke horde genomen om winstgevend te worden. We gaan ervan uit dat hiervoor circa 150 miljoen dollar jaaromzet nodig zal zijn, een mijlpaal die met het huidige groeiritme in 2027 kan worden behaald. De markt wacht af en wil eerst bewijzen zien. De uiterst lage waardering, tegen minder dan 1 kaar de verwachte jaaromzet voor 2025, laat heel wat ruimte voor een stevige herwaarderingsrally. We kijken uit naar de gedetailleerde cijfers over het vierde kwartaal. Koopwaardig, met bovengemiddeld risico (rating 1C).



Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 1,92 USD

Ticker: MDXH US

ISIN-code: BE0974461940

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 95 miljoen dollar

K/w 2023: –

Verwachte k/w 2024: –

Koersverschil 12 maanden: -50%

Koersverschil sinds jaarbegin: -18%

Dividendrendement: –