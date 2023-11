Herstel gloort om de hoek voor Aperam

De resultaten van Aperam zijn op een dieptepunt beland en zullen mede dankzij kostenbesparingen weer voorzichtig aantrekken. De fabrikant van roestvrij staal heeft het derde kwartaal afgesloten met een aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) van 19 miljoen euro, tegen 103 miljoen euro in het voorgaande kwartaal. Dat lag in lijn met de in september verlaagde verwachting. De verkochte volumes zakten met 6 procent, terwijl Aperam een stabiele verkoop in het vooruitzicht had gesteld.

Het bedrijf waarschuwde eerder al voor een negatief voorraadeffect en significante volumeverliezen door tegenvallers in de Belgische fabrieken. Dat leidde tot een winstwaarschuwing. In de fabriek in Genk, de grootste van Aperam, duurt het langer dan verwacht om een speciale installatie te bouwen, die het koolstofgehalte in het staal moet reduceren. Er zijn operationele problemen in de smelterij in Châtelet. De productieonderbrekingen veroorzaken een significant volumeverlies. Bovendien kampt de Europese markt met een lage vraag en een aanhoudende voorraadafbouw. Dat drukt de prijzen.

Door een negatieve vrije kasstroom van 135 miljoen euro steeg de nettoschuld naar 646 miljoen euro. In het vierde kwartaal zal de schuld weer dalen. De leverage van 1,7 blijft sowieso laag en het basisdividend van 2 euro per aandeel loopt geen gevaar.





Conclusie

Aperam zal de jaarlijkse kostenbesparingen verdubbelen naar 100 miljoen euro, boven op het reguliere programma van 150 miljoen. Dat moet de basis leggen voor herstel in 2024. In het vierde kwartaal zal de ebitda toenemen, wat gezien de eenmalige factoren niet zo moeilijk is. Positiever is dat Aperam ook een licht volumeherstel verwacht door een sterkere Europese vraag. Dat komt overeen met uitspraken van concurrenten Acerinox en Outokumpu, die ook Europees herstel zien. Het ergste lijkt dus achter de rug. Dat, in combinatie met de lage waardering, rechtvaardigt een positief advies.







Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating:1B

Koers: 27,30 euro

Ticker: APAM NA

ISIN-code: LU0569974404

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 2,13 miljard euro

K/w 2022: 7

Verwachte k/w 2023: 13,5

Koersverschil 12 maanden: +1%

Koersverschil sinds jaarbegin: -7%

Dividendrendement: 7,3%