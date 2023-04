Herpositionering PayPal zal lonen

In plaats van op nieuwe gebruikers, is de focus verschoven naar de betrokkenheid met bestaande klanten.

De Amerikaanse digitale betaaldienst PayPal handelt dagelijks tientallen miljoenen transacties af. De honderden miljoenen klanten met een rekening, een app of een digitale portemonnee van PayPal kochten vorig jaar voor bijna 1.400 miljard dollar aan goederen en diensten. De onderneming is de marktleider in digitale betalingsdiensten.

De afgelopen jaren lag de nadruk op het zo snel mogelijk opschroeven van de omzet en het aantal gebruikers. Daar slaagde de onderneming behoorlijk goed in. Toen het concern in 2015 werd verzelfstandigd vanuit eBay, had PayPal 169 miljoen actieve gebruikers. In zes jaar werd de grens van 400 miljoen overschreden, een toename van ruim 160 procent. Toen voorspelde topman Dan Schulman dat dat aantal in 2025 750 miljoen zou bereiken. Die verwachting heeft hij in april 2022 moeten intrekken. Daarnaast was er de stijgende rente, waardoor de beurskoers in elkaar stuikte van meer dan 300 dollar in het najaar van 2021 tot 70 dollar in de zomer van vorig jaar.

Onder druk van veranderende marktomstandigheden en activistische beleggers, zoals het hedgefonds Elliott Investment Management, heeft Schulman de strategie vorig jaar omgegooid. Het bedrijf zet slim in op de lucratieve exploitatie van zijn dominante marktpositie. In plaats van op nieuwe gebruikers, is de focus verschoven naar de betrokkenheid met bestaande klanten. Ook investeert PayPal in initiatieven die bijdragen aan de winstgevendheid.

De omzet van 27,5 miljard dollar in 2022 lag slechts 8 procent hoger dan een jaar eerder. Voor zo’n toename lopen groeibeleggers niet warm.

Conclusie

PayPal is per saldo schuldenvrij en beleggers betalen 14 keer de verwachte vrije kasstroom voor het aandeel. Dat is een heel mooi niveau om het aandeel te kopen en af te wachten tot de onderliggende waarde beter tot uitdrukking komt in de beurskoers. Mogelijk gebeurt dat door de gestage groei van de vrije kasstroom, door een toenemende aandacht voor de verbetering van de operationele marge, door de komst van een nieuwe CEO of de invoering van een dividend.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 76,53 dollar

Ticker: PYPL US

ISIN-code: US70450Y1038

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 85,93 miljard dollar

K/w 2022: 27,5

Verwachte k/w 2023: 18

Koersverschil 12 maanden: -25%

Koersverschil sinds jaarbegin: +7%

Dividendrendement: –