Heineken maakt koerssprong

Het aandeel van Heineken maakt een dubbelcijferige koerssprong na de publicatie van de jaarcijfers. Dat was niet meer gezien sinds 2008.

De voorbije kwartalen was er telkens wel een probleem met de biervolumes. Met een autonome groei van 0,7 procent in het derde kwartaal zakte het groecijfer steeds dieper weg. Maar het laatste kwartaal van vorig jaar bracht een kentering. Een autonome groei van 1,8 procent deed de jaargroei uitkomen op 1,6 procent, terwijl de analistenconsensus op 1,4 procent stond. Voor premiumbieren komen we zelfs uit op een groei van 5 procent. Ook de niet-alcoholische bieren, zoals Heineken 0,0%, blijven een stevig groeiritme optekenen.

We zien verbetering in alle regio’s, maar de grootste positieve verrassing ten opzichte van de verwachtingen zien we in Midden- en Latijns-Amerika (+2,3%, terwijl slechts +0,4% was verwacht) met in het bijzonder positieve verrassingen in Mexico en Brazilië.

De netto-omzet op groepsniveau nam met 5,0 procent toe tot 36,0 miljard euro, tegenover een verwachte groei van 4,6 procent. De ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) kwam 15,1 procent hoger uit (14,7% verwacht) op basis van een groei van de ebit van 8,3 procent tot 4,52 miljard euro.



Ondanks het beter dan verwachte vierde kwartaal houdt CEO Dolf van den Brink het in zijn prognose voor 2025 op een autonome groei van de bedrijfsresultaat (beia) met 4 tot 8 procent. Met de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljard euro in de komende twee jaar kon het management meer applaus oogsten bij analisten.

Conclusie

De koers opende 11 procent hoger. Het aandeel was de voorbije maanden dan ook weggezakt naar het laagste peil sinds 2020. Maar deze bemoedigende cijfers zullen zorgen voor een verhoging van de winstverwachtingen. Met een verwachte koers-winstverhouding van 15 voor 2025 denken we dat het aandeel weer aantrekkelijk is voor investeerders. Vandaar dat het advies wordt verhoogd naar ‘koopwaardig’.



koopwaardiglaag1A76,58 euroHEIA NANL0000009165Euronext Amsterdam44,11 miljard euro1615-17%+12%2,4%