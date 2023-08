Heineken knipt stevig in jaarprognose

Heineken heeft een tweede zwak kwartaal op een rij achter de rug. De problemen van de eerste drie maanden zijn niet opgelost, integendeel. Het management had nochtans met de handhaving van de jaarprognose van 5 à 9 procent groei van de operationele winst na het eerste kwartaal de indruk gewekt dat de situatie zou verbeteren of op zijn minst stabiel zou blijven in het tweede kwartaal. Maar de autonome groei van de biervolumes, die in het eerste kwartaal al 3 procent onder nul zakte, ging in het tweede kwartaal nog eens 7,2 procent lager. Daarmee was er in de eerste jaarhelft een achteruitgang van 5,6 procent, terwijl de analisten rekening hielden met een krimp van 3,2 procent.

Om de forse kostenstijging van de grondstoffen door te rekenen, verhoogde Heineken de prijzen gemiddeld met 13 procent, maar dat had dus een impact op de volumes. Zeker in landen als Vietnam, waar een economische crisis heerst. Boven op de teleurstellende volumedaling van 10,5 procent in Azië in het eerste kwartaal, komt een klap van 16 procent in het tweede kwartaal. Een ware desillusie.

De tegenvallende biervolumes vertalen zich ook in een verdere afname van de autonome netto-omzetgroei. Die ging van 8,9 procent naar 6,6 procent, maar de markt had op 9,3 procent gerekend. Dat vooral de consument in Azië afhaakt, is pijnlijk voor de ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) van de biergigant. De Aziatische markten zijn de meeste rendabele voor Heineken. Op jaarbasis duikt de ebit-marge dan ook van 16,0 procent in de eerste helft van 2022 naar 13,4 procent in de eerste zes maanden van dit jaar. De markt hield rekening met een daling van 14,1 procent. In Azië zakte de ebit-marge van 28,5 naar 19,8 procent. Per saldo spreken we over -8,8% autonome groei van de operationele winst (beia) na de eerste jaarhelft. Dan is de jaarprognose 2023 van 5 tot 9 procent groei niet langer realistisch. Ze werd vervangen door 0 tot 5 procent.





Conclusie

We denken dat het bedrijf aan de bak moet om zelfs de aangepaste prognose te halen. Het teleurstellende cijferwerk oogstte een forse koerstik (-8%). We gaan nu uit van een stabiele operationele winst dit jaar, en dan komen we uit bij een verwachte koers-winstverhouding van 19. Het advies blijft ‘houden’.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Verschenen op insidebeleggen.be op 2 augustus

Koers: 89,14 euro

Ticker: HEIA NA

ISIN-code: NL0000009165

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 51,34 miljard euro

K/w 2022: 19

Verwachte k/w 2023: 19

Koersverschil 12 maanden: -6%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: 2,1%