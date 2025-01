Havas is nieuw op de Amsterdamse beurs

Sinds 16 december 2024 noteert Havas op de Amsterdamse beurs. De communicatie- en marketingspecialist is met meer dan 23.000 mensen in meer dan 100 landen actief. Het Franse Vivendi splitste onlangs meerdere onderdelen af, waaronder Havas. Vivendi – of de familie Bolloré die zo’n 30 procent van de aandelen van het bedrijf heeft – wil van de conglomeraatskorting af. Bij Havas is sinds 2013 Yannick Bolloré de CEO.

De keuze voor de Amsterdamse beurs is mede ingegeven door de beschermingsconstructie tegen vijandige overnames. Daartoe is de Stichting Continuity Havas opgericht. Simpel gezegd, kan via de stichting met een preferent aandeel iedere overnamepoging worden tegengehouden. Een overname(premie) voor Havas lijkt dus onwaarschijnlijk. Ook omdat Yannick Bolloré zeker nog tot 2035 CEO wil blijven, omwille van de stabiliteit en de continuïteit, en het vertrouwen bij de medewerkers, klanten en investeerders.

Havas telt drie divisies met een gezamenlijke omzet van 2,9 miljard euro in 2023. Havas Creative (39% van de omzet in 2023) biedt diensten op het gebied van reclame, merkstrategie, public relations en evenementen. Het helpt ook bedrijven bij de transitie van traditionele advertenties naar digitale en socialemedia-oplossingen. Havas Media (36%) richt zich op mediaplanning en -aankoop, retailmedia, e-commerce en data-analysediensten voor optimalisatie van reclames. Havas Health (24%) verzorgt marketingdiensten voor farmaceutische bedrijven en zorgverleners.

Havas is in beurswaarde een stuk kleiner dan grote spelers als het Franse Publicis (25,1 miljard euro), of Omnicon Group (16,7 miljard dollar) en Interpublic Group (10,4 miljard dollar), die medio 2025 fuseren tot een Amerikaanse gigant.

Conclusie

Havas opereert in een sterk concurrerende omgeving en de omzetontwikkeling is beperkt. In 2024 zal de omzet vergelijkbaar zijn met de 2,9 miljard van 2023. Bij een geschatte winst per aandeel van zo’n 0,20 euro voor 2024 is de waardering met een koers-winstverhouding van 8,5 bescheiden. De groeiperspectieven op de korte termijn zijn beperkt. Wegens de lage waardering krijgt het aandeel een ‘houden’-advies mee.

: houden/afwachten: gemiddeld: 2B1,51 euro

Ticker: HAVAS NA

ISIN-code: NL0015002AH0

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 1,50 miljard euro

K/w 2024: 8,5

Verwachte k/w 2025: 8

Koersverschil sinds jaarbegin: -7%

Dividendrendement: 4,6%