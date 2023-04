Groeikansen alom voor Lucas Bols

Lucas Bols kende een goede eerste jaarhelft 2022-2023, die eindigde op 30 september 2022. De omzet kwam 23 procent hoger uit en de nettowinst groeide met 2 procent. Door een kapitaalverhoging, deels ter financiering van de overname van Tequila Partida, zakte de winst per aandeel wel met 15 procent tot 0,53 euro per aandeel. De sterk verbeterde balans maakte het weer mogelijk een interim-dividend van 0,21 euro bruto per aandeel uit te keren.

Lucas Bols zet vooral in op de internationale cocktailmarkt. Met name de Amerikaanse markt groeit stevig en is al goed voor een kwart van de totale omzet. Door een tekort aan glas haperde de Amerikaanse markt echter en liepen de kosten op. Volgens CEO Huub van Doorne is de situatie verbeterd. De Amerikaanse Distilled Spirits Counsel (DISCUS) stelt daarnaast een groei in de verkoop van likeuren vast. Van Doorne bevestigt dat en zegt dat die groei vooral wordt gedreven door stijgende vraag naar cocktails, zowel in de horeca als in de retail.

Met Tequila Partida heeft Lucas Bols zo’n in de VS snel groeiende drank in handen. Lucas Bols kocht begin dit jaar voor 1 miljoen euro het niet-alcoholische drankje Fluère. De markt van niet- tot laag-alcoholische dranken zal de komende jaren naar verwachting met gemiddeld 8 procent per jaar groeien. Van Doorne denkt met Fluère een leidende rol in dat marktsegment te kunnen vervullen.

Lucas Bols had halverwege het boekjaar aangegeven dat de tweede helft mogelijk nog uitdagender zou worden door geopolitieke spanningen, een aanzienlijke kosteninflatie en een verwachte daling van de koopkracht van de consument. Wel bleef het bedrijf optimistisch over de marktpositie en de groeikansen voor de middellange termijn.

Conclusie

Voor het lopende boekjaar (tot 30/9) rekenen we op een winst per aandeel van 0,90 euro en een dividend van 0,36 euro per aandeel bruto (0,15 euro slotdividend). Voor het volgende boekjaar mikken we op 1,15 euro winst per aandeel. Dat geeft een bescheiden verwachte koers-winstverhouding (k/w) van 9,5. Grote drankenconcerns als het Franse Rémy Cointreau (k/w 28) en het Britse Diageo (k/w 20) zijn veel duurder. Vandaar het positieve advies.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 11,40 euro

Ticker: BOLS NA

ISIN-code: NL0010998878

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 170,7 miljoen euro

K/w 2022: 13

Verwachte k/w 2023: 9,5

Koersverschil 12 maanden: +4%

Koersverschil sinds jaarbegin: +8%

Dividendrendement: 3,1%