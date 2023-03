Goede start voor Las Chispas-mijn van SilverCrest Metals

De opstart van Las Chispas is rimpelloos verlopen en dat is bij een nieuwe mijn op zich al een groot succes.

SilverCrest bezit met Las Chispas een van de rijkste zilvermijnen ter wereld. De commerciële productie startte in november en leverde 2,23 miljoen troy unce zilverequivalent op, verdeeld in 1,2 miljoen troyounce zilver en bijna 12.000 troyounce goud. Dat bracht in 2022 een winst van 31,3 miljoen dollar op of 0,21 dollar per aandeel, tegenover een verlies van 0,16 dollar een jaar eerder. 2023 wordt het eerste volledige productiejaar.

Over de levensduur van de mijn (8,5 jaar zonder bijkomende exploratie) wordt gemiddeld op een jaarlijkse productie van 12,4 miljoen troyounce zilverequivalent gerekend. Dat cijfer kan dit jaar lager liggen omdat de verwerkingsinstallatie nog niet op volle capaciteit draait. Na de publicatie van een nieuw technisch rapport in het tweede kwartaal komen we meer te weten over de reserves en een aantal andere operationele parameters.

Bij de start van de productie bedroeg de schuld nog 90 miljoen dollar. SilverCrest betaalde daar vorig jaar al 40 miljoen dollar van terug. De mijngroep sloot het boekjaar af met een cashpositie van 50,8 miljoen dollar. Eind februari was dat cijfer opgelopen naar 71,2 miljoen dollar, wat SilverCrest toeliet om de schuld verder af te bouwen naar 35 miljoen dollar. Na amper vier maanden productie werd de uitstaande schuld dus met 60 procent gereduceerd, wat een heel sterke prestatie is. Tegen de huidige edelmetaalprijzen moet dit jaar een vrije kasstroom in de buurt van 200 miljoen dollar mogelijk zijn.

Conclusie

Door de positieve kasstromen werd de schuldpositie verder verkleind. De jongste tijd zitten de edelmetaalprijzen in de lift, terwijil de energiekosten dalen. Dat is een ideaal recept voor hogere marges. SilverCrest blijft tegen minder dan vijf keer de verwachte kasstroom onverminderd koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 6,17 dollar

Markt: New York Stock Exchange

Ticker: SILV US

ISIN-code: CA8283631015

Beurskapitalisatie: 790 miljoen dollar

K/w 2022: 29

Verwachte k/w 2023: 9

Koersverschil 12 maanden: -31%

Koersverschil sinds jaarbegin: +3%

Dividendrendement: –