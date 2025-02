Getemperde verwachtingen voor ING

ING kon zich in 2024 niet volledig ontdoen van de omslag in het renteklimaat en van stijgende kosten.

De jaarwinst van ING daalde met 12 procent, naar 6,3 miljard euro. De grote uitdagingen waren ook in het vierde kwartaal goed zichtbaar. De rentebaten van 3,7 miljard euro lagen netto 5 procent lager dan vorig jaar. De totale baten bleven stabiel op 5,4 miljard, dankzij onder meer hogere beleggings- en overige inkomsten. De personeelskosten gingen met 8 procent omhoog, naar 3,0 miljard euro.

Het brutoresultaat lag met 2,1 miljard euro 11 procent lager dan een jaar eerder. Door een toename van de reservering voor kredietverliezen (+248% naar 299 miljoen euro) daalde de nettowinst in het vierde kwartaal met 26 procent, naar 1,2 miljard euro. Overigens was de toevoeging aan de voorzieningen voor slechte betalers wel iets kleiner dan de 336 miljoen euro van het derde kwartaal.

De bank houdt er rekening mee dat 2025 in de lijn van vorig jaar zal liggen. De totale baten blijven wellicht op peil. Een verdere terugval van de netto rente-inkomsten wordt gecompenseerd door andere inkomsten, die 5 tot 10 procent hoger zouden uitkomen. ING waarschuwt dat de operationele kosten toenemen van 12,1 miljard tot 12,5 à 12,7 miljard euro. Beleggers moeten er bovendien rekening mee houden dat de nettowinst in het lopende jaar vertekend wordt door flink wat eenmalige kosten. De voorgenomen verkoop van de Russische activiteiten aan JSC levert een boekverlies op van circa 700 miljoen euro na belastingen.

Conclusie

Voorlopig lijkt de bank af te stevenen op een winstdaling tot ongeveer 5,8 miljard euro. Door aandeleninkoop is het aantal uitstaande aandelen vorig jaar gedaald van 3,3 naar 3,1 miljard. De prognose voor de winst per aandeel en het dividend per aandeel ligt in lijn met de 1,98 en 1,06 euro van 2024. Het dividendrendement van 6,8 procent maakt dat ING een aantrekkelijke belegging blijft. Op basis van de voorzichtige vooruitblik hoeven beleggers echter geen haast te maken. We handhaven het neutrale advies.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 15,83 euro

Ticker: INGA NA

Markt: Euronext Amsterdam

ISIN-code: NL0011821202

Beurskapitalisatie: 49,83 miljard euro

K/w 2024: 8

Verwachte k/w 2025: 8

Koersverschil 12 maanden: +29%

Koersverschil sinds jaarbegin: +4%

Dividendrendement: 6,8%