Geruststellende jaarcijfers voor Heineken

In tegenstelling tot het derde kwartaal voldeed Heineken deze keer wel aan de verwachtingen. Tevens werden de prognoses 2023 bevestigd.

Als het vorige kwartaal niet aan de verwachtingen voldeed, dan is des te belangrijker om de volgende keer niet opnieuw onder de lat te gaan. Dat heeft Heineken gelukkig niet gedaan. Het afgelopen boekjaar 2022 haalde de biergigant een netto-omzet van 28,69 miljard euro. Dat is een autonome groei van 21,2 procent en beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 28,39 miljard euro. In het vierde kwartaal lag die autonome groei lager met 17,4 procent.

De aangepaste bedrijfswinst maakte een sprong van 24,0 procent. Daarmee hield Heineken zich aan de belofte van een stabiele tot licht hogere aangepaste operationele margeliseerd. We gaan van 15,6 procent over 2021 naar 15,7 procent over 2022. De aangepaste winst van 4,92 euro per aandeel (+38,9%) klopt de analistenconsensus van 4,80 euro per aandeel.

De biervolumes lieten vorig jaar een autonome groei zien van 6,9 procent tot 256,9 miljoen hectoliter. Maar analisten waren vooral nieuwsgierig naar de premiumbieren. Die gingen 11,4 procent hoger, waardoor de premiumvolumes ook 15,6 procent hoger liggen dan in 2019, aangevoerd door Heineken Original en Heineken Silver. De biervolumes op groepsniveau liggen nog maar 2,9 procent boven die van 2019, het laatste normale jaar voor de uitbraak van de coronacrisis.

CEO Dolf Van den Brink was blij met de jaarcijfers in een volatiele en voortdurende wisselende omgeving. Vooral met de premiumportefeuille was hij opgezet. Hij bevestigde de verwachtingen voor 2023, ondanks de uitdagende omgeving. De ambitie blijft de operationele winst met 5 tot 9 procent te laten toenemen dit jaar.

Conclusie

Geen nieuwe onaangename verrassing. Dat is een opluchting en dus ging de beurskoers hoger van start. We zijn redelijk voorzichtig over de winstverwachting voor dit jaar wegens de kans op hogere grondstoffenprijzen. Uitgaande van een groei van 6 procent van de operationele winst dit jaar komen we uit bij een verwachte koers-winstverhouding van 18. Dat is niet goedkoop, maar ook niet onredelijk. Het advies blijft ‘houden’.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 97,10 euro

Ticker: HEIA NA

ISIN-code: NL0000009165

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 55,96 miljard euro

K/w 2022: 20

Verwachte k/w 2023: 18

Koersverschil 12 maanden: -1%

Koersverschil sinds jaarbegin: +10%

Dividendrendement: 1,8%

Verschenen op insidebeleggen.be op 21 februari