Gemengd beeld voor Amazon

Wie naar de omzetverdeling van Amazon kijkt, ziet in de eerste plaats een retailer met een cloudafdeling als aanhangsel. De retailactiviteiten (e-commerce, verkoop van producten van derde partijen, fysieke winkels en abonnementsdiensten) zorgen samen voor 83 procent van de omzet. De cloudafdeling Amazon Web Services (AWS) is goed voor de resterende 17 procent. Maar als we naar de winst kijken, tekent AWS dankzij zijn hoge marges voor maar liefst 70 procent van de bedrijfswinst. De marges van retail zijn traditioneel heel laag of zelfs negatief.

De groepsomzet klom in het tweede kwartaal met 11 procent naar 134,4 miljard dollar. De winst steeg voor het vijfde opeenvolgende kwartaal door ingrijpende kostenbesparingen. De retailafdeling haalde een ebit van 3,2 miljard dollar, goed voor een marge van 3,9 procent, tegenover nog -0,8 procent een jaar eerder. De prestatie van AWS was gemengd. De omzet groeide met 12 procent naar 22,1 miljard dollar, een stuk lager dan de concurrerende cloudplatformen van Microsoft (Azure) en Alphabet (Google Cloud), die het voorbije kwartaal met 26 en 28 procent groeiden. Het uitzonderlijk sterke kwartaal een jaar eerder is wel een uitdagende vergelijkingsbasis: toen groeide AWS met 33 procent. De operationele marge ligt met 24,2 procent een stuk hoger dan die van de retailactiviteiten, maar zit de voorbije kwartalen wel in een dalende trend.

De nettowinst kwam uit op 6,8 miljard dollar, tegenover nog een verlies van 2 miljard dollar een jaar eerder. Amazon beschikt nog over een participatie van 17 procent in Rivian Automotive, een producent van elektrische bestelbusjes. Omdat Rivian beursgenoteerd is, schommelt de waarde ervan. Dat kan in sommige kwartalen een impact hebben op de nettowinst.





Conclusie

Het aandeel van Amazon staat ongeveer op hetzelfde niveau als twaalf maanden geleden, maar is sinds begin dit jaar wel met meer dan 60 procent gestegen. De markt rekent op een omzetstijging van 10 procent voor dit en volgend boekjaar en de winst kan volgend boekjaar 2,60 dollar bedragen. Daarmee noteert Amazon tegen meer dan 50 keer de verwachte winst van 2024. Dat vinden we te pittig.

Advies: verkopen

Risico: gemiddeld

Rating: 3B

Koers: 138,56 dollar

Ticker: AMZN US

ISIN-code: US6516391066

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 1422 miljard dollar

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: 96

Koersverschil 12 maanden: -2%

Koersverschil sinds jaarbegin: +63%

Dividendrendement: –