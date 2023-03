Geen zekerheden op korte termijn voor Rio Tinto

Omdat ijzerertstekorten op lange termijn onvermijdelijk zijn, blijft Rio Tinto een aantrekkelijk aandeel, ondanks zijn cyclische activiteiten.

Rio Tinto had na het uitzonderlijk sterke 2021 al gewaarschuwd voor een terugval van de omzet en de winst in 2022. De jaarcijfers bevatten dan ook geen verrassingen. De groepsomzet daalde met 12,5 procent naar 55,6 miljard dollar. De omzet van de ijzerertsafdeling, veruit de grootste divisie van de groep, zakte met 22 procent. De gemiddelde ijzerertsprijs lag 26 procent lager dan een jaar eerder. De onderliggende bedrijfswinst (ebitda) daalde met 30 procent naar 26,3 miljard dollar, goed voor een ebitda-marge van 45 procent. De aangepaste nettowinst kwam 38 procent lager uit op 13,3 miljard dollar. De ijzerertsprijs steeg eind februari naar 133 dollar per ton, het hoogste niveau in acht maanden en ruim 60 procent meer dan in november.

De impact van de heropening in China is nog niet in de statistieken zichtbaar, maar de staalvoorraden zijn laag en dus komt er hoe dan ook een inhaalbeweging. De recente terugval heeft te maken met de tijdelijke sluiting van een aantal Chinese staalfabrieken, nadat ze de uitstootlimiet hadden overschreden. De markt blijft vrij krap, omdat behalve Australië en Brazilië nu ook Zuid-Afrika waarschuwde voor de tragere groei van de ijzerertsproductie.

Rio Tinto draaide vorig jaar een vrije kasstroom van 9 miljard dollar, maar keerde 11,7 miljard dollar uit aan de aandeelhouders en spendeerde 3,8 miljard dollar aan overnames. Daardoor klom de nettoschuld naar 4,2 miljard dollar. Het dividend wordt verlaagd van 10,4 naar 4,92 dollar per aandeel, nog altijd de op een na hoogste uitkering ooit. Dat komt overeen met 8 miljard dollar, of 60 procent van de onderliggende nettowinst.





Conclusie

De evolutie van de grondstoffenprijzen is op korte termijn heel onvoorspelbaar. Op lange termijn zijn tekorten onvermijdelijk en daarom blijft Rio Tinto, ondanks het cyclische karakter van de activiteiten, een aantrekkelijk aandeel richting de komende jaren. Ook na de dividendverlaging blijft het rendement aantrekkelijk. Elke noemenswaardige correctie is een gunstig instapmoment.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 57,03 pond

Ticker: RIO LN

ISIN-code: GB0007188757

Markt: London Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 94,7 miljard pond

K/w 2022: 6,5

Verwachte k/w 2023: 9

Koersverschil 12 maanden: -1,5%

Koersverschil sinds jaarbegin: -2%

Dividendrendement: 1,1%