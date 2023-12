Geen boerenjaar meer voor Deere & Company

Voor de grootste naam in de wereld van de landbouwwerktuigen is het boekjaar 2022-2023 al voorbij. Het liep af op 30 oktober en stond, in tegenstelling tot het voorgaande, maar deels in het teken van een fors herstel. Het bedrijf haalde 66,5 procent van zijn omzet uit de landbouwactiviteiten. De rest komt van materialen voor de bouw, bosbouw en wegenbouw en de financiële poot, die bezig is met verhuur en leasing van vooral landbouwvoertuigen.



In het vierde kwartaal lag de omzet met 15,41 miljard dollar 1 procent lager dan in de periode augustus-oktober 2022, maar wel ver boven de gemiddelde analistenverwachting van 13,67 miljard. De winst landde op 2,37 miljard, 5 procent meer dan in laatste kwartaal van het vorige boekjaar en vooral 10 procent beter dan de analistenconsensus. Per aandeel kwamen we uit op 8,26 dollar, versus 7,44 dollar in het vierde kwartaal van het boekjaar 2021-2022.



De jaaromzet bereikte het record van 61,25 miljard dollar, ruim 16 procent boven de 52,58 miljard van het boekjaar 2021-2022. De nettowinst maakte een sprong van 43 procent, naar 10,17 miljard, goed voor 34,63 dollar winst per aandeel.



Dat lijkt allemaal heel positief, maar doordat de verwachtingen voor het in november gestarte boekjaar helemaal niet overeenkwamen met de gemiddelde verwachting van de analisten, had het aandeel een van de zwakste dagen van het jaar. De bedrijfsleiding verwacht een nettojaarwinst van 7,75 tot 8,25 miljard dollar, tegen gemiddelde 9,32 miljard bij de analisten.



Het lopende boekjaar wordt dus geen boerenjaar meer voor Deere en andere spelers in landbouwmachines. De forse daling van onder meer de graanprijzen doet boeren afzien van het kopen van nieuwe machines en oogstmateriaal. Voor de belangrijkste afdeling, production & precision agriclulture, zou de verkoop dalen met 15 tot 20 procent. Een prijsverhoging met gemiddeld 1,5 procent kan nauwelijks weerwerk bieden. Voor de divisie small agriculture & turf gaat het management uit van een terugval van 10 tot 15 procent. Construction & forestry zou de daling moeten kunnen beperken tot minder dan 10 procent. De financiële poot zou ongeveer 770 miljoen dollar nettowinst realiseren, iets minder dan de 795 miljoen dollar in het voorbije boekjaar.



Van die globale perspectieven zijn de analisten en de beleggers erg geschrokken. Voor het lopende kwartaal hebben de analisten gemiddeld hun winstverwachtingen met 12,4 procent teruggeschroefd, tot 5,27 dollar per aandeel, en hun omzetprognose met 7 procent, tot 10,37 miljard. Voor het volledige boekjaar 2023-2024 wordt niet langer gemikt op een nieuwe recordwinst, maar rekening gehouden met een terugval tot een consensus van 28,11 dollar per aandeel. De omzetprognose bedraagt nu gemiddeld 48,65 miljard dollar, 13,3 procent minder dan de verwachting voor de aankondiging van de jaarcijfers.

Conclusie

We zijn een eind verwijderd van de recordkoersen rond 450 dollar van afgelopen zomer. De markt is geschrokken van de sombere perspectieven van het management, maar we denken dat de reactie wat overdreven is. Tegen een verwachte koers-winstverhouding van 13,5 keer voor het lopende boekjaar en tegen de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) van 10 voor het lopende boekjaar vinden we het aandeel voor het eerst in enkele jaren weer goedkoop gewaardeerd. Vandaar de adviesverhoging.



We vinden het aandeel voor het eerst in enkele jaren weer goedkoop gewaardeerd.



Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 382,76 dollar

Ticker: DE US

ISIN-code: US2441991054

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 107,27 miljard dollar

K/w 2023: 11

Verwachte k/w 2024: 13,5

Koersverschil 12 maanden: -10%

Koersverschil sinds jaarbegin: -11%

Dividendrendement: 1,5%