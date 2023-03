Geen beterschap bij Qualcomm

Voor 2023 wordt geen beterschap verwacht omdat de voorraden nog hoog zijn en de onzekerheid rond een mogelijke economische recessie groot.

Qualcomm heeft de voorbije jaren werk gemaakt van diversificatie, maar chipsets voor mobiele telefoons staan nog altijd in voor meer dan de helft van de groepsomzet. De smartphonemarkt gaat door een dal en in het laatste kwartaal van 2022 daalde de omzet in dat segment met 18 procent. De afdelingen Internet of Things (+7%) en Automotive (+58%) groeiden wel sterk, maar dat was onvoldoende om de achteruitgang in de grootste afdeling te compenseren.

Op groepsniveau daalde de omzet met 11,6 procent naar 9,46 miljard dollar, iets onder de verwachte 9,6 miljard. Voor 2023 wordt geen beterschap verwacht omdat de voorraden nog hoog zijn en de onzekerheid rond een mogelijke economische recessie groot.

De omzet afkomstig van Apple wordt de komende jaren uitgefaseerd omdat het bedrijf eigen chipsets ontwikkelt voor de iPhone. Dat wordt gecompenseerd door contracten met andere fabrikanten, zoals de marktleider Samsung. Qualcomm heeft concurrentie van MediaTek, maar blijft met de nieuwe Snapdragon 8 technologisch aan de top. De halfgeleidergroep ontwikkelde een 5G-chipset die niet alleen in smartphones, maar ook in andere elektronica als slimme hoofdtelefoons gebruikt kan worden.

Het management rekent voor de drie maanden tot eind maart op een omzet tussen 8,7 en 9,5 miljard dollar tegenover een consensus van 9,4 miljard. Voor het lopende boekjaar bedraagt de omzetconsensus 38 miljard dollar of 14 procent minder dan vorig jaar. De winst per aandeel wordt verwacht te dalen van 12,53 naar 9,38 dollar. Qualcomm verhoogde wel het kwartaaldividend van 0,75 naar 0,8 dollar.

Conclusie

Qualcomm is tegen amper 10 keer de winst niet duur, levert een aantrekkelijk rendement op en heeft veel potentieel in 5G-toepassingen. Toch zijn er op korte termijn weinig triggers die het aandeel een boost kunnen geven. De voorraadafbouw zal wellicht in de tweede jaarhelft achter de rug zijn. Een herstel in China kan voor steun zorgen. De verwachtingen zijn laag en daarom blijft Qualcomm koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 121,34 dollar

Ticker: QCOM US

ISIN-code: US7475251036

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 134,7 miljard dollar

K/w 2022: 10

Verwachte k/w 2023: 13

Koersverschil 12 maanden: -15%

Koersverschil sinds jaarbegin +14%

Dividendrendement: 2,6%