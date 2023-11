Gedeeltelijke splitsing Bayer is onvoldoende

Bij Bayer staan de resultaten van de gewassendivisie ook in het derde kwartaal onder druk. Het bedrijf zet de deur open voor het afsplitsen van de gewassen- of consumententak, maar overweegt geen volledige opsplitsing.

In het derde kwartaal daalde de omzet met 8 procent naar 10,3 miljard euro door valutategenwind en andere eenmalige zaken. De bedrijfskasstroom (ebitda) zakte voor eenmalige posten met 31 procent naar 1,7 miljard. Daar zit de pijn vooral bij de gewassendivisie, waar de omzet op vergelijkbare basis met 1 procent toenam naar 4,4 miljard euro, omdat een volumestijging van 25 procent net een prijsdaling van 24 procent uitvlakte. Maar door de scherp gedaalde prijzen van de onkruidbestrijder glyfosaat sloeg een genormaliseerde ebitda van 629 miljoen euro om in een verlies van 24 miljoen. Die tegenvaller was na een winstwaarschuwing geen verrassing.

Bij de belangrijke farmadivisie viel de genormaliseerde ebitda met 9 procent terug naar 1,4 miljard euro, door negatieve valuta-effecten en hogere kosten voor medicijnontwikkeling. De omzet nam op vergelijkbare basis met 1 procent toe naar 11,8 miljard euro en de genormaliseerde ebitda-marge bleef stabiel op 31,7 procent.

Ook bij de consumentendivisie ging een kleine stijging van de vergelijkbare omzet (+2% naar 1,4 miljard) gepaard met een daling van de genormaliseerde ebitda (-7% naar 313 miljoen). De margedruk lag voornamelijk aan voorraadafbouw in de tussenhandel van artikelen met een relatief hoge marge, zoals voedingssupplementen.





Conclusie

In tegenstelling tot voorgaande kwartalen wist Bayer de vrije kasstroom (-6% naar 1,6 miljard) redelijk goed op peil te houden. Volgend jaar kan die meer dan 5 miljard bedragen, dankzij kostenmaatregelen en normaliserende marktomstandigheden. De aantrekkelijkheid van de waardering van Bayer-aandeel zit vooral in de optelsom van de waardes van de afdelingen. Een gedeeltelijke opsplitsing vindt de markt nog onvoldoende, maar de verdere koersdaling vinden we overdreven. We gaan we terug naar een koopadvies.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 40,25 euro

Ticker: BAYN GR

ISIN-code: DE000BAY0017

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 39,55 miljard euro

K/w 2022: 11,5

Verwachte k/w 2023: 6,5

Koersverschil 12 maanden: -18%

Koersverschil sinds jaarbegin: -16%

Dividendrendement: 6,0%