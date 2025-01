G Mining Ventures is een gouden uitblinker

G Mining Ventures is stevig op weg om door te groeien naar een middelgrote goudproducent.

G Mining Ventures maakte als jong Canadees goudmijnbedrijf vorig jaar de overstap van een mijnontwikkelaar naar een goudproducent. Op 1 september startte de commerciële productie van het Braziliaanse Tocantinzinho-goudproject op. Dat project zal op basis van de definitieve haalbaarheidsstudie gedurende de levensduur van 10,5 jaar jaarlijks gemiddeld 175.000 troyounce goud produceren tegen een heel lage kostprijs van 681 dollar per troyounce. Voor de eerste vijf productiejaren wordt een gemiddelde van 196.174 troyounce goud verwacht tegen 666 dollar per troyounce.

De mijn werd gebouwd door G Mining Services, het ingenieurs- en consultingbedrijf voor mijnbouwprojecten van de Gignac-familie, die G Mining Ventures oprichtte. De bouw van de mijn werd binnen de voorziene timing van twee jaar en het budget van 457 miljoen dollar opgeleverd.

In het derde kwartaal bedroeg de productie 22.071 troyounce goud tegen een kostprijs van 1.226 dollar per troyounce. Dat leverde een bedrijfskasstroom van 25,7 miljoen dollar op en een nettowinst van 24,3 miljoen of 12 dollarcent per aandeel. G Mining Ventures meldde dat in het vierde kwartaal 40.147 troyounce goud werden geproduceerd, boven de verwachte 30.000 à 40.000 troyounce. Het is duidelijk dat de opstart vlot verloopt en dat de mijn in het eerste kwartaal al op maximale capaciteit zal functioneren. De mijn wordt een cashflowmachine met tegen de huidige goudprijs een jaarlijkse verwachte vrije kasstroom rond 350 miljoen dollar gedurende de eerste vijf volledige productiejaren.

G Mining Ventures werkt al volop aan het volgende project: Oko West in Guyana. Dat project werd in april 2024 verworven door de overname van Reunion Gold. Volgens de voorlopige haalbaarheidsstudie van september 2024 zal Oko West gedurende 12,7 jaar gemiddeld 353.000 troyounce goud produceren tegen 986 dollar per troyounce. Op 7 januari kondigden de Canadezen aan een voorlopige milieuvergunning voor één jaar te hebben ontvangen van de Guyanese overheid. Dat betekent dat sneller dan verwacht aan de voorbereidende werken kan worden begonnen. G Mining verwacht in het tweede kwartaal de definitieve vergunning op zak te hebben.

Nog in het tweede kwartaal zal de definitieve haalbaarheidsstudie voor Oko West worden gepubliceerd. Op basis daarvan zal in de tweede jaarhelft over de bouw van de mijn worden beslist. Die zal naar schatting 936 miljoen dollar kosten. Wellicht komt er in het tweede kwartaal nieuws over hoe de financieringskloof van circa 300 miljoen dollar zal worden gedicht, maar dat zal allicht zonder de uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren. De start van de commerciële productie is voorzien in de eerste helft van 2028.

Net voor het jaareinde rondde G Mining de overname af van het Braziliaanse CentroGold-goudproject van BHP. Dat project in minder ver ontwikkeld, maar heeft volgens topman Louis-Pierre Gignac alle attributen voor een potentieel Tier 1-project.

Conclusie

De markt reageerde positief op de sterke productiestart van Tocantinzinho en de snelle vooruitgang met Oko West. Gestuwd door het ervaren management is G Mining Ventures stevig op weg om door te groeien naar een middelgrote goudproducent. Het aandeel steeg vorig jaar met 94 procent, maar desondanks laat de waardering tegen 0,65 keer de intrinsieke waarde voldoende opwaarts potentieel. De gemiddelde waardering van vergelijkbare spelers bedraagt 0,84 keer de intrinsieke waarde. We verwachten dat G Mining op termijn met een premie tegenover de concurrenten zal noteren.



koopwaardighoog1C

Koers: 12,45 Canadese dollar

Ticker: GMIN CN

ISIN-code: CA36270K1021

Markt: Toronto

Beurskapitalisatie: 2,76 miljard dollar

K/w 2024: –

Verwachte k/w 2025: 46

Koersverschil 12 maanden: +39%

Koersverschil sinds jaarbegin: +19%

Dividendrendement: –