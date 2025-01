Franco-Nevada ziet nieuwe groei na Cobre-Panama-domper

Het Canadese royalty- en streamingbedrijf Franco-Nevada (FNV) likte vorig jaar zijn wonden, nadat de Panamese overheid in november 2023 de Cobre Panama koper- en goudmijn had laten stilleggen.

De sluiting was een forse domper, aangezien Cobre Panama 20 procent van de groepsproductie aanleverde. FNV startte een arbitrageprocedure, maar hoopt alsnog op een heropstart. De nieuwe Panamese president José Raúl Mulino beloofde dit jaar een beslissing over het lot van Cobre Panama.

FNV bleef niet bij de pakken zitten en investeerde vorig jaar ruim 1 miljard dollar in toekomstige groei. Een eerste transactie in juli was een goudstreamovereenkomst met Osisko over het Cascabel koper- en goudproject van SolGold in Ecuador. FNV neemt 70 procent van een financieringspakket van 750 miljoen dollar op zich. Op basis van de voorlopige haalbaarheidsstudie zal Cascabel de eerste tien jaren 50.000 troyounce goudequivalent opleveren voor FNV, of 9 procent van de groepsproductie.

De tweede transactie volgde in augustus met de overname van een royalty van 1,8 procent van Buenaventura op het Yanacocha-project in Peru voor 210 miljoen dollar. Met een verwachte jaarproductie van 290.000 troyounce goud draagt Yanacocha onmiddellijk bij aan de groepsproductie. Het grote project heeft nog uitbreidingsmogelijkheden, waaronder het Conga-project, waardoor FNV decennialang inkomsten verwacht van de mijn. Als Conga een jaar in productie is, zal FNV 118.534 aandelen uitgeven aan Buenaventura (15 miljoen dollar), terwijl FNV een voorkeurrecht heeft op bijkomende royalty’s in handen van Buenaventura, waaronder een royalty van 0,5 procent op Conga.

De derde grote transactie werd in december aangekondigd: een streamingovereenkomst (70% goud en 30% palladium) voor 500 miljoen dollar met Sibanye-Stillwater over drie mijnen in het Bushveld Complex in Zuid-Afrika. Die transactie zal retroactief vanaf 1 september productie aanleveren en naar verwachting decennialang bijdragen. FNV financiert de drie transacties met zijn kaspositie van 1,3 miljard dollar (cijfer op 30 september). Naast die drie grote transacties voltooide FNV in 2024 een aantal kleine transacties.

De operationele resultaten waren in 2024 niet geweldig, zelfs rekening houdend met het wegvallen van Cobre Panama. Na negen maanden bedroeg de groepsproductie 343.271 troyounce goudequivalent, tegenover 374.414 troyounce in de eerste negen maanden van 2023 (exclusief 100.280 troyounce van Cobre Panama). De bijdrage van de edelmetalen zakte van 268.328 tot 259.715 troyounce goudequivalent, een gevolg van een lagere productie bij Candelaria en de tragere opstart van nieuwe projecten (onder meer Greenstone van Equinox Gold). Door de hogere edelmetalenprijzen steeg de omzet uit edelmetalen wel van 518,7 miljoen naar 598,6 miljoen dollar. De productie van overige activa (vooral ijzererts, olie en gas) daalde omgerekend in goudequivalenten van 106.086 tot 83.526 troyounce, terwijl de omzet zakte van 203,5 miljoen naar 187,4 miljoen dollar. De groepsomzet steeg na negen maanden van 722,2 miljoen tot 792,5 miljoen dollar (+9,7%). De gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda) viel terug van 760,1 miljoen tot 674,2 miljoen dollar. De verwachte jaarproductie voor 2024 werd verlaagd van 360.000 à 400.000 troyounce goudequivalent naar 340.000 à 360.000 troyounce voor de edelmetalen en van 480.000 à 540.000 troyounce naar 445.000 à 465.000 troyounce, inclusief de overige activa.

Conclusie

Het aandeel presteerde sinds de dip in 2023 nagenoeg in lijn met de sectorgenoten. De fundamenten voor een koopadvies blijven intact, terwijl een doorstart van Cobre Panama een stevige remonte zou inluiden. Koopwaardig.

