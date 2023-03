Franco-Nevada kent alweer recordjaar

Het Canadese royalty- en streamingbedrijf verbeterde dankzij de fors gestegen inkomsten uit olie en gas nipt de recordcijfers van 2021. Ondanks een beperkte terugval van de omzet in het vierde kwartaal tegenover hetzelfde kwartaal in 2021 met 2 procent tot 320,4 miljoen dollar, klom de jaaromzet met 1,2 procent tot 1,32 miljard.

De verkoop van edelmetalen viel in het vierde kwartaal met 6,6 procent terug tot 129.642 troyounce goudequivalent en op jaarbasis met 8,6 procent tot 510.385 troyounce, aan de onderkant van de verwachte vork van 510 à 550.000 troyounce. De omzet uit edelmetalen daalde in het vierde kwartaal met 9,1 procent tot 226,4 miljoen dollar en op jaarbasis met 7,6 procent tot 919,7 miljoen. De daling werd echter volledig opgevangen door de omzet uit andere grondstoffen. De omzet uit ijzererts zakte van 89,6 miljoen dollar naar 55,5 miljoen door de gemiddeld 24 procent lagere ijzerertsprijs. Maar de omzet uit olie steeg van 108,1 miljoen dollar naar 156 miljoen (+44,3%), die uit gas van 79,8 miljoen tot 150,9 miljoen (+89,1%) en die uit vloeibare gassen van 21,6 naar 26,7 miljoen (+23,6%).

Omgerekend in goudequivalenten steeg de groepsproductie in 2022 met 0,2 procent tot 729.960 troyounce, te vergelijken met de vooropgestelde vork van 680 à 740.000 troyounce. De gezuiverde bedrijfskasstroom (zonder eenmalige elementen; rebitda) daalde in het vierde kwartaal met 3 procent tot 262,4 miljoen dollar, omgerekend 1,37 dollar per aandeel. Op jaarbasis was er een toename met 1 procent tot 1,11 miljard dollar of tot 5,78 dollar per aandeel. De gezuiverde nettowinst zakte in het vierde kwartaal met 25 procent tot 165 miljoen dollar, maar klom op jaarbasis met 4 procent tot 697,6 miljoen (3,66 dollar per aandeel). Het bedrijf genereert op jaarbasis bijna 1 miljard dollar vrije kasstroom, en de kaspositie klom in 2022 van 539,3 miljoen dollar tot 1,2 miljard. Samen met een ongebruikte kredietlijn van 1 miljard is er een recordbedrag van 2,2 miljard beschikbaar om nieuwe overeenkomsten af te sluiten. Het kwartaaldividend wordt vanaf de uitkering over het eerste kwartaal met 6,25 procent opgetrokken tot 0,34 Canadese dollar per aandeel.

Voor 2023 mikt Franco-Nevada op een productie uit edelmetalen van 490 à 530.000 troyounce goudequivalent. Vanaf 2024 zal er opnieuw groei zijn door uitbreidingen op bestaande mijnen (Cobre Panama, Tasiast) en de opstart van nieuwe mijnen (onder meer Séguéla, Salares Norte, Greenstone, Posse, Tocantinzinho en Eskay Creek). Dat zal zonder nieuwe overeenkomsten tegen 2027 uitmonden in een jaarproductie van 565 à 650.000 troyounce. Inclusief de leveringen van ijzererts, olie en gas verwacht Franco-Nevada tegen 2027 een groepsproductie van 760 à 820.000 troyounce goudequivalent. In 2023 wordt een groepsproductie van 640 à 700.000 troyounce goudequivalent vooropgesteld, rekening houdend met lagere olie-en gasprijzen tegenover 2022. Heel belangrijk was de melding begin maart dat partner First Quantum Minerals na lange onderhandelingen een ontwerpakkoord heeft met de Panamese overheid over een concessie voor twintig jaar (verlengbaar met nog twintig jaar) voor de Cobre Panama-koper- en goudmijn. Cobre Panama zorgde in 2022 voor 223,3 miljoen dollar of 17 procent van de groepsomzet via de levering van 123.769 troyounce goudequivalent. De komende jaren stijgt de bijdrage naar 140 à 150.000 troyounce.

Conclusie

Het aandeel van Franco-Nevada is al volledig hersteld van de dip in februari door de onzekerheid over de concessie voor Cobre Panama. De diversificatie bleek in 2022 eens te meer een enorme sterkte. He bedrijf is uitstekend geplaatst om te genieten van de verwachte stijging van de edelmetalenprijzen, maar gezien de gezonde balans ook om nieuwe deals te sluiten. Een basiswaarde voor de edelmetalenbelegger.