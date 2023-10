Fraaie overnamepremie voor Lucas Bols

Langverwacht maar toch op een opmerkelijk moment doet sectorgenoot en grootaandeelhouder Nolet een vriendschappelijk bod op de drankengroep Lucas Bols. Nolet, vooral bekend van Ketel 1-jenever, bezit al 29,9 procent van de aandelen van Lucas Bols, en biedt 18,00 euro per aandeel (cum dividend) voor de resterende 70,1 procent. Het bod waardeert het familiebedrijf uit Schiedam op 269,5 miljoen euro en krijgt de unanieme steun van het bestuur van Lucas Bols. Het ligt dan ook 76 procent boven de laatste slotkoers en boven de prijs van 15,75 euro, waartegen Lucas Bols in 2015 naar de beurs ging. Die prijs verwees destijds naar het oprichtingsjaar. Dergelijke overnamepremies zien we helaas maar zelden. Meer gebruikelijk zijn premies van 20 tot 30 procent.

Onder leiding van CEO Huub van Doorne heeft Lucas Bols een sterke positie opgebouwd op de snel groeiende, internationale cocktailmarkt. Met de financiële kracht van Nolet en de sterke internationale merken van Lucas Bols denken beide bedrijven nog sneller te kunnen groeien. Nolet zal de identiteit van Lucas Bols intact laten en het management blijft gewoon aan. Van Doorne zal wel zijn 5,22 procentbelang aan Nolet aanbieden. Nolet financiert de overname met eigen middelen. Er is geen toestemming van de mededingingsautoriteiten nodig.





Conclusie

Lucas Bols is al lange tijd een gedoodverfde overnameprooi, vooral omdat het een sterke internationale groei najaagt, maar een zwakke financiële positie heeft. Bovendien wordt het bedrijf in de sector relatief laag gewaardeerd. Wel is de timing opmerkelijk, gezien de recente margedruk bij Lucas Bols door de stijgende grondstoffenprijzen en de tanende koopkracht van de consument. We denken niettemin dat de overname zal slagen en adviseren op het bod in te gaan, wanneer de biedperiode op gang komt, of de aandelen nu al te verkopen, als u meteen betere opportuniteiten ziet. De koers heeft de afgelopen vijf jaar nooit de biedprijs gehaald.





Advies: ingaan op het bod

Risico: laag

Rating: 3A

Koers: 17,40 euro

Ticker: BOLS NA

ISIN-code: NL0010998878

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 260,5 miljoen euro

K/w 2022: 15

Verwachte k/w 2023: 19,5

Koersverschil 12 maanden: +79%

Koersverschil sinds jaarbegin: +75%

Dividendrendement: 0,8%