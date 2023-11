Fraaie kwartaalcijfers voor Cameco

Cameco kan duur lijken op basis van de verwachte winst in 2023, maar dat gaat voorbij aan de hoge winsthefboom.

Na een verloren decennium voor uranium kunnen we de voorbije kwartalen van een omslag in het sentiment spreken. De spotprijs (voor levering binnen het jaar) steeg dit jaar al met ruim de helft en klom voor het eerst sinds 2011 boven 70 dollar.

De koers van het aandeel Cameco dikte dit jaar al met meer dan 85 procent aan. De uraniumproducent kan profiteren van hogere prijzen en hogere verkoopvolumes. De vraag naar uranium neemt om verschillende redenen toe. Zo is er de verlenging van de levensduur van oudere reactoren en de bouw van nieuwe reactoren. Daarnaast is er extra vraag van nutsbedrijven uit Centraal- en Oost-Europa, die zich voorheen in Rusland bevoorraadden. Dit jaar werden al voor 145 miljoen pond aan langetermijncontracten afgesloten, het hoogste cijfer in meer dan tien jaar. Een groot deel daarvan is met Cameco.

Cameco realiseerde tussen juli en september een omzet van 575 miljoen Canadese dollar, 48 procent meer dan een jaar eerder. De omzetprognose werd voor de tweede keer dit jaar opgetrokken en ligt op 2,43 tot 2,58 miljard Canadese dollar. Het verkoopvolume lag met 7 miljoen pond uranium 32 procent hoger dan een jaar eerder. Na drie kwartalen in 2023 ligt het op 22,2 miljoen pond (+19%). De gemiddelde verkoopprijs lag 18 procent hoger dan een jaar eerder. Ook de afdeling Fuel Services deed het goed met een omzetstijging van 15 procent en een prijsstijging met 19 procent.

Op groepsniveau kwam de aangepaste nettowinst uit op 137 miljoen Canadese dollar of 0,34 dollar per aandeel, bijna drie keer zoveel als verwacht en fors meer dan de 10 miljoen Canadese dollar of 0,03 dollar per aandeel van een jaar eerder.

Cameco is niet van plan de uraniumproductie fors op te drijven. Eerder dit jaar werden de productieprognoses voor Cigar Lake en McArthur River zelfs verlaagd. Nieuwe mijnen zullen enkel worden opgestart als ook de contractenportefeuille groeit. Op dit moment moet Cameco tussen 2023 en 2027 jaarlijks gemiddeld 29 miljoen pond leveren. Na drie kwartalen staat de teller dit jaar op 22,2 miljoen pond.

De Canadese Nuclear Safety Commission verlengde de licentie voor McArthur River en Key Lake met twintig jaar en die voor Rabbit Lake met vijftien jaar. Voor de afronding van de overname van Westinghouse (2,2 miljard dollar) wordt nog gewacht op goedkeuring van de Britse mededingingsautoriteiten. Cameco hoopt de transactie dit jaar af te ronden, waarna het bedrijf een volledig geïntegreerde speler wordt, met naast productie, raffinage en conversie ook dienstverlening aan de industrie. Voor de financiering werden twee termijnleningen van 300 miljoen dollar afgesloten.

Cameco sloot het derde kwartaal af met 2,7 miljard Canadese dollar aan cash en verhandelbare effecten, aangevuld met een ongebruikte kredietlijn van 1 miljard dollar. Op 15 december wordt een dividend van 0,12 dollar uitgekeerd.

Cameco kan duur lijken op basis van de verwachte winst in 2023 (ongeveer 1 Canadese dollar per aandeel), maar dat gaat voorbij aan de hoge winsthefboom. De prijsstijgingen sijpelen maar geleidelijk door in de langetermijncontracten. In combinatie met lagere kosten en hogere volumes is een ruime winstverdubbeling in 2024 realistisch. Cameco mag in portefeuille blijven voor de lange termijn (rating 2B). Maar gezien het toegenomen gewicht in de voorbeeldportefeuille, leggen we een verkooplimiet voor vijftig aandelen.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 41,95 dollar

Ticker: CCJ US

ISIN-code: CA13321L1085

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 18,2 miljard dollar

K/w 2022: 120

Verwachte k/w 2023: 52,5

Koersverschil 12 maanden: +76%

Koersverschil sinds jaarbegin: +83%

Dividendrendement: 0,3%