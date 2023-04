Forse korting op Prosus blijft

Het basisargument voor Prosus blijft de forse korting tegenover de intrinsieke waarde. En er is uitzicht op een verder koersherstel in de komende maanden.

Prosus werd in september 2019 naar de Amsterdamse beurs gebracht door het Naspers. In mei 2001, nadat de internetzeepbel was uiteengespat, kocht het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf een belang van 46,5 procent in Tencent Holdings (tegenwoordig nog 27,1%) met een prijskaartje van slechts 32 miljoen dollar. Tegenwoordig bedraagt die waarde 119 miljard dollar. Het Chinese techbedrijf is vooral bekend van de mobiele messagingapp WeChat, die is uitgegroeid tot het overheersende Chinese platform. Daarop kunnen klanten zowat alles doen, van gamen, winkelen, producten kopen, artikels lezen, tv-kijken, tickets reserveren, bellen, chatten tot betalen. WeChat heeft maandelijks meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Het belang van Tencent voor de groep is gezakt van bijna 90 procent op moment van de beursgang tot 77 procent van de intrinsieke waarde (nav).

De vierdekwartaalcijfers van Tencent lagen min of meer in lijn met de verwachtingen. De markt hield rekening met een stabiele omzet, maar de omzet nam toch toe met 1 procent tot 144,9 miljard yuan. De bedrijfswinst (ebit) klom met 19 procent tot 39,4 miljard yuan, conform de analistenconsensus. Daarmee herstelde de ebit-marge wel met 400 basispunten (4%) tot 27 procent. De stijging met 20 procent van de winst per aandeel kwam wel 2 procent onder de gemiddelde analistenverwachting uit.

Prosus wil af van het statuut van monoholding en investeert volop in andere e-commerce, zoals maaltijdenbezorging met DeliveryHero, iFood en Swiggy (8% van nav), naast fintech, e-tail en edtech. In de eerste helft van het boekjaar 2022-2023 (afsluitdatum 31 maart) steeg de groepsomzet nog met 9 procent (tot 16,52 miljard dollar), maar de winst viel fors terug met 82 procent, tot 1,81 dollar per aandeel, door hogere investeringskosten, lagere bijdragen van bedrijven in de portefeuille en een veel lagere meerwaarde op de verkoop van participaties. Een factor die de koers van Prosus de afgelopen tijd wel deed opveren, was de aankondiging van Tencent dat de gaminggigant in maart zijn hele belang in de maaltijdenbezorger Meituan zou uitkeren aan de aandeelhouders. Het belang in Meituan heeft een waarde van 4,3 miljard dollar, of 2,8 procent van de waarde van Prosus.

Conclusie

Het basisargument voor Prosus blijft de forse korting tegenover de intrinsieke waarde. Op basis van de cijfers van eind maart komen we uit op een intrinsieke waarde van 110,3 euro per aandeel. Alleen al de participatie in Tencent is 85 euro per aandeel waard. Tegen de huidige koers krijgen we alles buiten het Tencent-belang gratis erbij, bovendien met ruim 20 procent korting. Een korting van 39 procent tegenover de intrinsieke waarde lijkt ons nog altijd overtrokken en er is uitzicht op een verder koersherstel voor de komende maanden. We hebben ook het advies onlangs opnieuw verhoogd naar koopwaardig (rating 1B) en verhogen de positie in de voorbeeldportefeuille.

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1B

Koers: 70,32 euro

Ticker: PRX NA

ISIN-code: NL0013654783

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 89,8 miljard euro

K/w 2022: 21

Verwachte k/w 2023: 35

Koersverschil 12 maanden: +46%

Koersverschil sinds jaarbegin: +7%

Dividendrendement: 0,2%