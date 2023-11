Focus van Aegon op VS rendeert

Aegon richt zich via zijn dochterbedrijf Transamerica sterk op de pensioen- en verzekeringsmarkt voor Amerikaanse middenklassegezinnen. De kwartaalcijfers wijzen erop dat die focus rendeert. De kapitaalaanwas van Aegon is in het derde kwartaal met 16 procent toegenomen naar 354 miljoen euro. Die stijging was voor het overgrote deel te danken aan een groei van 25 procent naar 236 miljoen euro in de Verenigde Staten.

Na de verkoop van de Nederlandse tak aan ASR richt de onderneming zich sterk op het aanbieden van pensioen- en levensverzekeringen aan het Amerikaanse middensegment, dat 68 miljoen huishoudens telt. Voor de verkoop in de VS vertrouwt Aegon op het grote netwerk van World Financial Group. Het aantal verkopers van producten van Transamerica is in het afgelopen jaar gegroeid van circa 59.000 tot 69.000. In het derde kwartaal nam de waarde van de nieuw afgesloten pensioenoplossingen toe van 805 miljoen dollar naar 1,8 miljard. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen steeg in de VS van 108 naar 118 miljoen dollar.

Het Verenigd Koninkrijk is de tweede belangrijkste markt voor Aegon, maar daar had de onderneming last van de zwakke economie. In het retailsegment was er een uitstroom van 903 miljoen euro. De divisie vermogensbeheer kampte ook met uitdagende marktomstandigheden. Door een netto-uitstroom van 2,4 miljard euro en een matig beursklimaat nam het beheerde vermogen op organische basis met 8,9 miljard euro af naar 295,3 miljard. De internationale verzekeringsactiviteiten waren dankzij een groei van 35 procent in het segment leven een flinke opsteker.





Conclusie

Aegon verhoogt de prognose voor de kapitaalgeneratie in 2023 van ruim 1,0 naar circa 1,2 miljard euro. Oorspronkelijk dacht het bedrijf dat pas over twee jaar te halen. Omdat de kapitaalbehoefte de komende jaren wat hoger ligt, blijft het doel voor 2025 nog op peil. De beurswaarde is ongeveer 8,5 maal de kapitaalgeneratie. Omdat dat nog zal oplopen en omdat het grootste deel naar beleggers stroomt, verdient het aandeel een positief advies.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 4,97 euro

Ticker: AGN NA

Markt: Euronext Amsterdam

ISIN-code: BMG0112X1056

Beurskapitalisatie: 10,14 miljard euro

K/w 2022: 11,5

Verwachte k/w 2023: 10,5

Koersverschil 12 maanden: +12%

Koersverschil sinds jaarbegin: +5%

Dividendrendement: 5,2%