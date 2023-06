First Majestic doet afboeking op Jerritt Canyon

First Majestic liet de beleggers op 20 maart schrikken met de mededeling dat de Jerritt Canyon-mijn in Nevada voor onbepaalde tijd sluit. Toen al verwachtten we dat een forse afwaardering op de boekwaarde van de mijn zou volgen. Bij de publicatie van de kwartaalcijfers was het zover. De waardevermindering bedraagt 125,3 miljoen dollar (94 miljoen netto na belastingvoordelen). Daardoor was er tussen januari en maart netto 100,7 miljoen dollar of 37 dollarcent per aandeel verlies. Zonder de afboeking was er een operationeel verlies van 6,4 miljoen dollar, tegenover 15,1 miljoen winst een jaar eerder.

Jerritt Canyon was met iets meer dan 16.000 troyounce goud (of 1,38 miljoen troyounce zilverequivalent) in het eerste kwartaal nog goed voor 18 procent van de groepsproductie. De totale kostprijs liep echter op naar 3.055 dollar per troyounce. Dat is niet acceptabel. De verwerkingsinstallatie moet minstens twee derde van haar capaciteit van 4.500 ton per dag benutten, om positieve kasstromen te genereren. First Majestic is daar sinds de aankoop van de mijn in 2021 nooit in geslaagd. In het lopende kwartaal wordt de resterende ertsvoorraad (45.000 ton) nog verwerkt. Daarna gaat de mijn in onderhoudsmodus. Ze start pas weer op, indien er voldoende nieuwe ertsen geïdentificeerd en beschikbaar zijn om een hoge benutting van de verwerkingsinstallatie te garanderen. De tijdelijke sluiting is uit bedrijfseconomisch standpunt zeker verdedigbaar, maar het blijft een bittere pil voor de aandeelhouders die bij de aankoop van de mijn flink werden verwaterd door de uitgifte van nieuwe aandelen. Het potentieel is niet weg, maar de terugverdientijd van de investering is wel drastisch verlengd.

Door de productiestop gaat ook de prognose voor 2023 op de schop. De drie Mexicaanse mijnen van de groep zullen gezamenlijk 23,2 tot 25,9 miljoen troyounce zilverequivalent opleveren, fors minder dan de 31,3 miljoen van vorig jaar (toen inclusief Jerritt Canyon). De productiecijfers vielen in het eerste kwartaal mee. Met 7,62 miljoen troyounce zilverequivalent lag de output 6 procent hoger dan een jaar eerder. De totale productiekostprijs lag met 20,9 dollar per troyounce een fractie hoger (20,87). Exclusief Jerritt Canyon zakte dat naar 15,38 dollar. San Dimas is nu de grootste mijn (43% van de omzet) met bovendien met de laagste productiekostprijs van de groep (14,67 dollar). Daarna volgt Santa Elena (28% en 15,18 dollar). De Ermitaño-uitbreiding is op kruissnelheid en zal de kosten doen dalen.

De vrije kasstroom was in het eerste kwartaal 26,7 miljoen dollar negatief. First Majestic had na het eerste kwartaal 104,8 miljoen dollar in kas. Dat wordt aangevuld met 131,1 miljoen dollar, maar de Mexicaanse overheid blokkeert dat geld als onderpand in een lopend belastinggeschil. First Majestic keert elk kwartaal 0,0057 dollar als dividend uit. Dat komt overeen met een symbolisch dividend van 0,4 procent. Het bedrijf heeft ook een mandaat om 5 miljoen eigen aandelen in te kopen, maar maakte daar in het voorbije kwartaal geen gebruik van.





Conclusie

First Majestic kon dit jaar door bedrijfsspecifieke problemen amper profiteren van de stijging van de zilverprijs. Tegen een ondernemingswaarde van minder dan 2 miljard dollar tegenover 136,8 miljoen troyounce aan bewezen reserves is het aandeel goedkoop. Op de korte termijn is het niet uitgesloten dat het aandeel door het negatieve sentiment rond het bedrijf achterblijft op de sector. Maar op de wat langere termijn is die lage waardering een opportuniteit. Wel meer dan gemiddeld risico.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 5,7 dollar

Ticker: AG US

ISIN-code: CA32076V1031

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 1,6 miljard dollar

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -28%

Koersverschil sinds jaarbegin: -32%

Dividendrendement: 0,4%