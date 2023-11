Extreme koersval voor Sanofi

De cijfers over het derde kwartaal van Sanofi vielen helemaal weg tegen de strategische update die het farmabedrijf dezelfde dag bekendmaakte.

De afsplitsing van Consumer Healthcare zal ten vroegste in het vierde kwartaal van 2024 plaatsvinden. Die afdeling is goed voor ruim 12 procent van de omzet. De koersval van bijna 19 procent op 3 november werd veroorzaakt door de andere elementen uit de strategiewijziging. Sanofi heeft besloten zijn uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling flink op te voeren om de pijplijn van nieuwe medicijnen versneld te ontwikkelen. Die uitgaven zijn de afgelopen jaren al flink gestegen, van 5,5 miljard euro in 2020 tot naar verwachting 6,8 miljard dit jaar.

Met de extra uitgaven worden vooral belangrijke derde en laatste klinische teststudies gefinancierd. Onder meer naar een medicijn tegen multiple sclerose (MS) en een nieuw medicijn tegen atopisch eczeem dat een andere werking heeft dan Dupixent, het best verkochte middel van Sanofi. Met die inspanning wil het tussen 2025 en 2030 drie tot vijf medicijnen met ieder een piekomzet van 2 tot 5 miljard euro op de markt brengen.

Maar de extra hoge O&O-uitgaven leiden ertoe dat Sanofi de doelstelling voor de aangepaste ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) van 32 procent in 2025 (31,4% dit jaar) moet loslaten. Omdat de Fransen komend jaar ook nog hun belastingtarief van 19 naar 21 procent zien stijgen, zal de winst per aandeel in 2024 zo’n 2 tot 5 procent lager uitkomen. Sanofi gaf geen nieuwe margedoelstelling voor 2025 en verder, al stelde de farmagigant wel een “sterk herstel” van de groei van de winst per aandeel voor 2025 in het vooruitzicht.

Conclusie

Na de koersdaling noteert Sanofi tegen nog geen 11 keer de verwachte winst per aandeel voor 2024. Ook zijn er na het dit jaar verlopen patent op het MS-medicijn Aubagio de komende zes jaar geen noemenswaardige patentverliezen meer te verwachten. Ondanks het negatieve sentiment en de grote afhankelijkheid van Dupixent verhogen we het advies voor het te ver teruggevallen Sanofi-aandeel van ‘houden’ naar ‘koopwaardig’.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 84,62 euro

Ticker: SAN FP

ISIN-code: FR00001205

Markt: Parijs

Beurskapitalisatie: 107,02 miljard euro

K/w 2022: 12

Verwachte k/w 2023: 11

Koersverschil 12 maanden: +1%

Koersverschil sinds jaarbegin: -6%

Dividendrendement: 4,2%