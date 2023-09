Exor doet riskante aankoop

Het investeringsfonds Exor nam deze zomer een groot belang in het kwakkelende Philips. Hoewel dat op de lange termijn goed kan uitpakken, is enige scepsis terecht.

Exor heeft een belang van 15 procent genomen in Philips en kan dat op termijn uitbreiden naar 20 procent. De Italiaanse investeringsmaatschappij krijgt ook een plek in de raad van commissarissen. De investering vertegenwoordigt een waarde van 2,6 miljard euro, ofwel circa 9 procent van de intrinsieke waarde eind vorig jaar.

Het investeringsvehikel van de Italiaanse Fiat-familie Agnelli heeft nu nog een geconcentreerde portefeuille, waarbij belangen in Ferrari, Stellantis en de landbouwvoertuigproducent CNH ruim 60 procent van de vermogenswaarde uitmaken. Exor heeft een nettokaspositie en kan 6,5 miljard euro uittrekken voor nieuwe investeringen. De pijlen zijn daarbij gericht op gezondheidszorg, technologie en luxebedrijven. In die zin is de belegging in Philips niet onlogisch. Bovendien verbetert de risicospreiding.

Maar de Nederlandse fabrikant van medische apparatuur zit niet bepaald in rustig vaarwater. De onderneming heeft te maken met schadeclaims vanwege onveilige slaapapneu-apparaten. Discussies over een schikking met de Amerikaanse toezichthouder FDA zijn nog steeds aan de gang. Dat is een belangrijk obstakel voor verder koersherstel. Waarschijnlijk duurt het nog veel langer eer Philips zijn reputatieschade te boven is. Concurrenten kunnen profiteren van de verzwakte positie. Exor doet dus een riskante aankoop.

Conclusie

Als Philips de slaapapneu-affaire achter zich weet te laten, kan deze belegging op lange termijn best goed renderen. Wij hadden echter liever gezien dat Exor een meerderheidsbelang zou hebben genomen in een goed draaiend medisch concern in private handen. Met deze stap zal de forse korting van 41 procent ten opzichte van de intrinsieke waarde niet afnemen. Daarvoor moet eerst het belang van de cyclische autosector flink omlaag. Vandaar het ‘houden’-advies voor het aandeel Exor. Voor de Philips-aandeelhouder is de komst van Exor natuurlijk een opsteker, maar een schikking met de FDA lijkt ons nog van groter belang.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 85,46 euro

Ticker: EXO NA

ISIN-code: BMG3602E1084

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 19,99 miljard euro

K/w 2022: 5

Verwachte k/w 2023: 7

Koersverschil 12 maanden: +33%

Koersverschil sinds jaarbegin: +25%

Dividendrendement: 0,5%