Equinox Gold verwacht succesvolle opstart Greenstone

De Canadese goudproducent boekte het beste derde kwartaal in zijn nog jonge geschiedenis. De productie nam tegenover het vorige kwartaal toe met 8,3 procent, tot 149.089 troyounce goudequivalent, en met 3,8 procent tegenover het derde kwartaal van 2022. Na negen maanden bedraagt de groepsproductie 409.497 troyounce goudequivalent, tegenover 381.880 troyounce in 2022 (+7,2%).

De gemiddelde gerealiseerde goudprijs zakte, vergeleken met het vorige kwartaal, met 2,3 procent, tot 1.917 dollar per troyounce, maar dat was wel 12 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2022, voldoende voor een recordkwartaalomzet van 284,7 miljoen dollar (respectievelijk +4,8% en +16,2%). Na negen maanden is er een toename met 10,9 procent tot 790,4 miljoen dollar.

De cashkosten per troyounce lagen met 1.363 dollar in lijn met de voorbije kwartalen. De totale productiekostprijs van 1.630 dollar per troyounce was hoger dan in het vorige kwartaal (1.502 dollar). Dat kwam door 70 dollar per troyounce eenmalige afschrijvingskosten in de Aurizona-mijn in Brazilië, en een seizoensgebonden kosteneffect in de Mesquite-mijn in de Verenigde Staten. De kostprijs bleef wel onder de 1.751 dollar per troyounce van het derde kwartaal van 2022. Na negen maanden zakt de totale productiekostprijs van 1.663 naar 1.595 dollar per troyounce goud.

De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda) steeg van 25,6 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2022 en 70,9 miljoen in het tweede kwartaal naar 81,2 miljoen. Na negen maanden is er een toename van 93,7 miljoen dollar naar 209,1 miljoen. Het bedrijf blijft op schema voor de vooropgestelde groepsproductie op jaarbasis van 555.000 à 625.000 troyounce goud tegen een gemiddelde totale kostprijs van 1.575 tot 1.695 dollar per troyounce. Vorig jaar bleef de productie steken op 532.319 troyounce goud.

De groep blijft hard werken om een jaarlijkse goudproductie van 1 miljoen troyounce te halen. Een cruciale schakel in die groeistrategie is de succesvolle opstart van het Greenstone-project in Canada in de eerste helft van 2024. Het management herhaalde daarvoor volledig op schema te zitten. Greenstone zal in de eerste veertien productiejaren jaarlijks 200.000 à 240.000 troyounce goud produceren (aandeel voor Equinox Gold) tegen een gemiddelde totale kostprijs van 860 dollar per troyounce. Het grote nieuwbouwproject zal de groepsproductie significant verhogen, de gemiddelde productiekostprijs significant verlagen en het risicoprofiel van de groep verminderen door de toevoeging van Canada als vierde productieland (naast de VS, Mexico en Brazilië).

De bouw van Greenstone zadelde de groep op met een nettoschuld van 729,5 miljoen dollar op 30 september, tegen 583,8 miljoen twaalf maanden geleden. In september haalde Equinox Gold 172,5 miljoen dollar op met de uitgifte van converteerbare obligatieleningen met een relatief lage intrestvoet van 4,75 procent, vervaldatum 15 oktober 2028 en een conversieprijs van 6,3 Canadese dollar per aandeel. Met de opbrengst is tijdelijk een deel van de volledig opgenomen kredietfaciliteit van 700 miljoen dollar terugbetaald, in afwachting van de terugbetaling in april 2024 van converteerbare obligaties voor in totaal 140 miljoen dollar. Eind oktober werd 75 miljoen dollar geïnd, dankzij een streamingdeal met Sandbox Royalties.





Conclusie

Het aandeel van Equinox Gold legde na een desastreus 2022 een veel beter parcours af in 2023. Maar vooral staan alle signalen op groen voor een succesvolle opstart van Greenstone, dat een gamechanger kan worden, en als koersversneller kan fungeren voor een potentieel nog veel beter 2024.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 4,77 dollar

Ticker: EQX US

ISIN-code: CA29446Y3041

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 1,48 miljard dollar

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: +44%

Koersverschil sinds jaarbegin: +45%

Dividendrendement: –