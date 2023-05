Equinox Gold is op weg naar eerherstel

Het eerste kwartaal bevestigde de betere trend. De productie bedroeg 122.746 troyounce goudequivalent, een groei met 4,5 procent tegenover het eerste kwartaal van 2022.

We namen de snelgroeiende Canadese goudproducent op in onze top tien voor 2023 als te fors teruggeslagen aandeel, op zoek naar eerherstel. Die verwachting was gestoeld op beterschap in de productie en de kostencontrole, na een tegengevallen 2022 waarin de productie strandde op 532.319 troyounce goud, tegen een hoge productiekostprijs van 1.622 dollar per troyounce.

Het eerste kwartaal bevestigde de betere trend. De productie bedroeg 122.746 troyounce goudequivalent, een groei met 4,5 procent tegenover het eerste kwartaal van 2022, te vergelijken met 150.439 troyounce in het vierde kwartaal. De productiekosten bedroegen 1.658 dollar per troyounce goud, tegenover 1.577 dollar vorig jaar en 1.523 dollar in het vierde kwartaal. Daarmee kan de groep de jaarverwachtingen te halen: een productie van 555.000 à 625.000 troyounce goud tegen een gemiddelde kostprijs van 1.575 tot 1.695 dollar per troyounce.

Equinox Gold maakt goede vorderingen met het overtuigen van de markt dat de bouw van het Greenstone-project in Canada volledig gefinancierd is en tijdig binnen het budget zal worden opgeleverd. De voorbije maanden werden daartoe deelnemingen in Solaris Resources en i-80 Gold verkocht, wordt via hedgingcontracten circa 25 procent van de productie voor het komende jaar verkocht tegen minimaal 1.900 dollar per troyounce en werd ruim 200 miljoen dollar opgehaald door een streamingovereenkomst met Sandbox Royalties en de voorverkoop van 79.310 troyounce goud tegen 2.170 dollar per troyounce. Het gevaar van een significante kapitaalverhoging tegen een lage beurskoers is zo afgewend.

Conclusie

Het aandeel van Equinox Gold steeg ondanks de recente terugval met 39 procent sinds eind 2022. Tegen 0,7 keer de intrinsieke waarde noteert het bedrijf minstens 30 procent goedkoper dan sectorgenoten. Bovendien zorgen de hoge productiekosten voor een bovengemiddeld hoge hefboom op de evolutie van de goudprijs, en heeft de groep de hoogste verwachte organische productiegroei tegen 2025 (+71%). Het aandeel is koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 4,56 dollar

Ticker: EQX US

ISIN-code: CA29446Y3041

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 1,43 miljard dollar

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -25%

Koersverschil sinds jaarbegin: +39%

Dividendrendement: –