Venture Global, een grote Amerikaanse gasexporteur, trekt naar de beurs.

De revolutionaire uitdager van de wereldwijde gasindustrie treedt uit de schaduw. Op 13 januari onthulde Venture Global, een particuliere exporteur van vloeibaar aardgas (lng) uit Virginia, de details van zijn geplande beursgang in New York. Ongeveer tien jaar geleden dook het bedrijf uit het niets op en verraste gevestigde spelers in de Texaanse olie-industrie door schaalbare, modulaire apparatuur te gebruiken die in fabrieken werd geproduceerd, in plaats van de dure, op maat gemaakte technieken die concurrenten hanteren. Met die aanpak wist de nieuwkomer de bouwtijd van een grootschalige lng-terminal met ongeveer de helft te verkorten, tot minder dan drie jaar. Dat stelde het bedrijf in staat concurrenten op prijs te verslaan en vroegtijdig prestigieuze klanten, zoals het Britse olieconcern Shell, binnen te halen.

Sindsdien is het bedrijf alleen maar in aanzien gegroeid. Zodra de tweede exportterminal in Louisiana volledig operationeel is, is Venture Global de op één na grootste lng-exporteur van de Verenigde Staten. De Amerikaanse export van lng zal naar verwachting aanzienlijk toenemen (zie grafiek). Het bedrijf heeft al een indrukwekkende 54 miljard dollar opgehaald om investeringen en uitbreidingen te financieren. Nu wil Venture Global de publieke aandelenmarkten aanboren en mikt het op een kapitaalverhoging van ongeveer 2,2 miljard dollar. Dat zou van de beursgang een van de grootste energiebeursintroducties in meer dan tien jaar maken. De voorgestelde waardering van het bedrijf zou 100 miljard dollar overstijgen, waarmee het bedrijven als het Britse BP en het Chinese Sinopec zou overtreffen.

Deze grafiek toont de wereldwijde vraag en het aanbod van vloeibaar aardgas (lng) in 2023 en de prognose voor 2030. Azië blijft de grootste afnemer, met een groeiende vraag, terwijl Europa en andere regio’s ook toenemen. De Verenigde Staten blijven een belangrijke leverancier, terwijl Azië en het Midden-Oosten hun aandeel in de productie uitbreiden.

Kunstmatige intelligentie

Als dit ambitieus klinkt, zijn er drie gunstige factoren om rekening mee te houden. Ten eerste heeft Venture Global zichzelf bewezen. De flexibele technologische aanpak van het bedrijf zou de lng-sector kunnen hervormen. Concurrenten nemen inmiddels ook modulaire technologieën in overweging. In 2023 genereerde het bedrijf een operationele winst van 4,9 miljard dollar en een omzet van 7,9 miljard dollar, een aanzienlijke stijging tegenover de 3,6 miljard dollar en 6,5 miljard dollar van een jaar eerder. Volgens schattingen kunnen de langlopende contracten de komende twintig jaar meer dan 100 miljard dollar aan inkomsten opleveren.

Ten tweede profiteert aardgas van de opkomst van kunstmatige intelligentie. Gas is veel schoner dan steenkool, wat cruciaal is voor technologiebedrijven die hun net-zerodoelstellingen willen halen. Bovendien leveren gascentrales betrouwbare energie, ongeacht de weersomstandigheden, wat hen een voordeel geeft ten opzichte van hernieuwbare energiebronnen, tenzij die worden gecombineerd met grote batterijsystemen.

De derde en belangrijkste factor – en de reden waarom de bankiers en juristen van Venture Global tijdens de kerstvakantie hard hebben gewerkt aan de beursdocumentatie – is politiek van aard. Het is geen toeval dat de aandelen van het bedrijf naar verwachting volgende week verhandelbaar zijn op de New York Stock Exchange, slechts enkele dagen na de inauguratie van Donald Trump als president. Trump is een uitgesproken voorstander van fossiele brandstoffen en heeft expliciet gepleit voor een uitbreiding van de lng-export. Hij heeft beloofd dat een van zijn eerste beleidsdaden het beëindigen van de door president Joe Biden opgelegde controversiële ‘pauze’ op de goedkeuring van bepaalde lng-projecten zal zijn. Zo’n beleidsomslag zou een belangrijk obstakel voor de sector wegnemen.

Mogelijk lng-overschot

Natuurlijk zal niet alles vlekkeloos verlopen. Het bedrijf zou te hoge verwachtingen kunnen hebben bij de prijszetting van de aandelen, wat de beursgang zou kunnen doen mislukken. Bovendien hebben de agressieve commerciële tactieken van Venture Global ertoe geleid dat grote klanten zoals BP en Shell arbitrageclaims van in totaal meer dan 5 miljard dollar hebben ingediend. Zij beschuldigen het bedrijf er onder meer van gas op de spotmarkt te hebben verkocht in tijden van hoge prijzen, in plaats van zijn contractuele verplichtingen na te komen. Venture Global ontkent die beschuldigingen met klem. Daarnaast waarschuwen analisten dat de wereldwijde lng-markt binnen enkele jaren met een overschot te maken kan krijgen, wat pijnlijk kan uitpakken voor leveranciers. Venture Global zal mogelijk opnieuw met innovatieve oplossingen moeten komen om het succes als beursgenoteerd bedrijf voort te zetten.