Disney: waarom het aandeel goedkoper is dan het lijkt

Disney verhoogde de prijzen van Disney+ flink en daardoor daalde het aantal abonnees licht. Het aandeel van het grootste entertainmentbedrijf op de wereld is goedkoper dan het lijkt.

Hoewel parken de grootste divisie zijn binnen Disney, ging alle aandacht bij de kwartaalcijfers uit naar het bedrijfsonderdeel ‘rechtstreeks aan de consument’, waar Disney+ deel van uitmaakt. Dat heeft in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar 2023 659 miljoen dollar verloren. Dat verlies zal oplopen naar ongeveer 800 miljoen dollar in het derde kwartaal. Het aantal abonnementen van Disney+ daalde naar 157,8 miljoen, terwijl de gemiddelde analistenverwachting uitging van een stijging.

Beleggers waren hier totaal niet blij mee en het aandeel ging na de cijfers meteen met bijna 10% onderuit. Disney was en is hiermee nog steeds één van de slechtst presterende blue chips in de Verenigde Staten. Vanaf de hoogste koers in 2021 ($203) is het aandeel 55% gedaald.

Twee na beste kwartaal

Ik zie het allemaal een stuk minder somber in. Dat het belangrijke onderdeel Disney+ is uitgegroeid, geloof ik niet. Een groot gedeelte van de stagnatie komt volgens mij doordat de prijs voor Disney+ dit jaar met 38 procent is verhoogd. De totale omzet van Disney was afgelopen kwartaal 21,8 miljard dollar en daarmee was dit het op twee na beste kwartaal ooit.

De koers-winstverhouding is met 38 heel hoog, maar zal snel dalen omdat Disney van plan is om 7000 mensen te ontslaan en 5,5 miljard dollar aan kosten te besparen. Het bedrijf zal uiteindelijk weer de marges halen die het had voordat het massaal in streaming ging investeren. Misschien gaat deze marge wel hoger uitkomen dan voorheen, omdat er bij streaming nauwelijks kosten zijn om het product een keer extra te verkopen.

Aandeel Disney blijft de sectorfavoriet

De verhouding tussen omzet en koers is gedaald tot 1,93, lager dan de 1,98 op het dieptepunt van de corona-crash. Disney heeft hetzelfde omzetcijfer als in 2019 is en staat op dezelfde koers als in maart 2020. Dat laat zien hoe goedkoop het aandeel Disney is en tevens waarom het onze sectorfavoriet is.