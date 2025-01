De koers van Wolters Kluwer gaat hard

De omzetontwikkeling van Wolters Kluwer is niet alleen stabiel op groepsniveau, maar zelfs op divisieniveau.

De uitgever Wolters-Kluwer stevent voor 2024 af op een omzet die zo’n 6 procent hoger zal liggen dan de 5,6 miljard euro van 2023. Alle divisies leveren een bijdrage aan de omzetgroei. Tax & Accounting (1,5 miljard) en Financial & Corporate Compliance (1,1 miljard) zagen in de eerste negen maanden een omzetgroei van 5 procent, Health (1,6 miljard) kwam aan +6 procent. Er was een omzetgroei van 7 procent bij Corporate Performance & ESG (731 miljoen). Legal & Regulatory (945 miljoen) groeide 8 procent.

Daarmee is de omzetontwikkeling van Wolters Kluwer niet alleen stabiel op groepsniveau, maar zelfs op divisieniveau. Die voorspelbaarheid neemt toe door de wederkerende omzet uit abonnementen, die inmiddels 82 procent bedraagt. Professionals als advocaten, medici en accountants hebben betrouwbare informatie en bijbehorende software nodig om snel tot de juiste informatie te komen, of om aan hun administratieve verplichtingen en rapportages te voldoen. Er is voor klanten van Wolters Kluwer een grote drempel om over te stappen naar systemen van concurrenten.

De balans is prima op orde met een verhouding van de nettoschuld op de ebitda van 1,8 bij de laatste kwartaalrapportage. Gecombineerd met de sterke vrije kasstroom geeft dat Wolters Kluwer de ruimte om naast het progressieve dividendbeleid aandelen in te kopen. Voor 2024 lag het doel op 1,0 miljard euro aan aandeleninkopen, 2,6 procent van de beurswaarde van 38,5 miljard euro. Er ligt een mandaat om in januari en februari 2025 alweer 100 miljoen euro in te kopen.

Conclusie

De waardering is een aandachtspunt. De koers van het voorspelbare en stabiele Wolters Kluwer steeg afgelopen jaren harder dan de omzet- en winstontwikkeling. Met een geschatte winst per aandeel van 5 euro voor 2024 (k/w 32) en 5,50 euro per aandeel voor 2025 (k/w 29) is het aandeel prijzig. Topkwaliteit, maar pittig gewaardeerd. Vandaar het advies ‘houden’.



houden/afwachtengemiddeld2B

Koers: 162,20 euro

Ticker: WKL NA

ISIN-code: NL0000395903

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 38,68 miljard euro

K/w 2024: 32

Verwachte k/w 2025: 29

Koersverschil 12 maanden: +23%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: 1,3%