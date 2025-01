Het aandeel van Pharming reageerde initieel negatief op het bod op Abliva, maar herstelde naar het hoogste koersniveau sinds april 2024.

Op 15 december kondigde Pharming een openbaar bod in cash op het Zweedse Abliva aan. Het bod van 0,45 Zweedse kroon per aandeel komt overeen met een ondernemingswaarde van circa 66,1 miljoen dollar en zal starten rond 16 januari en eindigen rond 7 februari. De grootste drie aandeelhouders, in bezit van 49,82 procent van de uitstaande aandelen, stemden al toe. Pharming wil 90 procent van de aandelen in handen krijgen.

Abliva ontwikkelt kandidaat-geneesmiddelen voor mitochondriale aandoeningen. Met het verst gevorderde product, KL1333, loopt een fase III-registratiestudie die in juni 2024 al positieve tussentijdse resultaten liet zien. De studie zal naar verwachting afgerond zijn in 2027, waardoor KL1333 voor eind 2028 in de Verenigde Staten op de markt zou kunnen komen. Pharming verwacht in de Verenigde Staten een piekverkoop van meer dan 1 miljard dollar. De overname en de verdere ontwikkelingskosten zullen worden gefinancierd met eigen middelen.

Intussen timmert Pharming verder aan de weg om het commerciële potentieel van leniolisib (commerciële naam Joenja) uit te breiden. Op 11 december werden positieve gegevens aangekondigd in de pediatrische klinische proef ter behandeling van de zeldzame immuunziekte ADPS bij kinderen van vier tot elf jaar. Pharming zat na negen maanden, waarin Ruconest 172,6 miljoen dollar omzet haalde (+12% tegenover 2023) en Joenja 31,9 miljoen (+210%), op schema voor de verwachte jaaromzet voor 2024 van 280 à 295 miljoen.

Conclusie

Het aandeel van Pharming reageerde initieel negatief op het bod op Abliva, maar herstelde naar het hoogste koersniveau sinds april 2024. Er zijn nog ontwikkelingsrisico’s en het duurt nog vier jaar voor het product op de markt kan komen, maar de overname past strategisch goed, terwijl de overnameprijs een aantrekkelijke verhouding tussen risico en beloning biedt. In afwachting kan de verkoop van Joenja verder worden uitgebouwd. We bevestigen het koopadvies met een bovengemiddeld risico (rating 1C).



koopwaardighoog1C

Koers: 0,93 euro

Ticker: PHARM NA

ISIN-code: NL0010391025

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 628,5 miljoen euro

K/w 2024: –

Verwachte k/w 2025: –

Koersverschil 12 maanden: -23%

Koersverschil sinds jaarbegin: -3,5%

Dividendrendement: –