Cruciale terugbetaling voor MDxHealth

Dankzij de terugbetaling de Select-MDX-test voor prostaatkanker in de Verenigde Staten kan MDxHealth een vierde groeimotor aanzwengelen.

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar op 19 april meldde het Belgische diagnosticabedrijf MDxHealth dat de Select-MDX-test voor prostaatkanker zal worden terugbetaald door de publieke Amerikaanse ziekteverzekering Medicare. De princiepsbeslissing was in mei vorig jaar al genomen, maar door een nieuw goedkeuringsproces moest de test eerst nog een grondige technische beoordeling ondergaan. Met die cruciale terugbetaling op zak kan het commerciële team, na jaren op de rem te hebben gestaan, Select-MDX eindelijk voluit in de markt zetten.

MDxHealth schat de potentiële markt op 1,5 miljard dollar, te vergelijken met 500 miljoen voor de Confirm-MDX-test. Confirm-MDX haalde vorig jaar 21,8 miljoen dollar omzet, tegenover 1,1 miljoen voor Select-MDX. Tot voor kort waren Confirm-MDX en Select-MDX de enige twee mogelijke groeimotoren van het bedrijf, maar daar kwam de voorbije twee jaar verandering in. Vooreerst startte eind 2021 de verkoop van een urinewegeninfectietest (UTI), intussen omgedoopt tot Resolve-MDX. Die test draaide vorig jaar 4,9 miljoen dollar omzet. Daarnaast nam MDxHealth vorig jaar de Oncotype DX GPS-test (Genomic Prostate Score) over van het Amerikaanse Exact Sciences. Van augustus tot december bedroeg de omzet van die GPS-test 9,3 miljoen dollar.

MDxHealth verwacht dit jaar 65 tot 70 miljoen dollar omzet. Met het uitgebreide verkoopteam en de terugbetaling van Select-MDx heeft het bedrijf de sleutels in handen om binnen twee tot drie jaar 100 miljoen dollar omzet te draaien. Volgens CEO Michael McGarrity volstaat dat om een brutomarge van 65 procent te halen en break-even te draaien.





Conclusie

Dankzij de terugbetaling kan MDxHealth een vierde groeimotor aanzwengelen en de brutomarges verder verbeteren. Het aandeel reageerde positief, maar niet euforisch op het nieuws. Er ging veel tijd verloren en de koersschade van de jongste jaren is groot. Maar de cruciale stap is wel gezet. Het aandeel blijft koopwaardig voor de risicobewuste investeerder.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C