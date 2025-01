Vandaag is het ‘Super Wednesday’ op Wall Street. Op deze woensdag 29 januari, nadat de beurs gesloten is, presenteren liefst drie van de ‘Magnificent Seven’ hun resultaten aan de nieuwshongerige analisten en beleggers. Bij dat trio ook het absolute steraandeel van de jongste maanden, Tesla Motors.

Diens koers is 62 procent gestegen sinds de herverkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president. Want wie Tesla zegt, zegt Elon Musk. En Trump en Musk worden dezer dagen ook in één adem genoemd als het over het Amerikaanse presidentschap gaat. Musk wordt gezien als Trumps rechterhand.

Absoluut geen topjaar

De beurswaarde is intussen opgelopen tot 1.300 miljard dollar. En wie de grafiek van Tesla ook maar even bekijkt, merkt op dat die stijging haast volledig is gebeurd in de laatste maanden van 2024, toen de politieke kaarten in de VS werden herschud. Topman Musk heeft een dikke vinger in de pap van de Amerikaanse politiek. De markt gaat ervan uit dat die politieke macht zal leiden tot regelgeving die gunstig is voor de activiteiten van Tesla.

Want operationeel gaat het de Amerikaanse kampioen van elektrische wagens (EV’s) niet echt voor de wind. Afgelopen jaar was zelfs het eerst sinds de beursgang dat Tesla Motors moest meegeven dat er minder nieuwe wagens waren verkocht dan het boekjaar voordien. De gemiddelde winstverwachting bedraagt 0,76 dollar per aandeel, tegenover 0,71 dollar in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent dat het boekjaar 2024 een winst per aandeel zal hebben opgeleverd van 2,42 dollar per aandeel. Dat is lager dan de 3,12 dollar van boekjaar 2023, en dat betekende al een daling tegenover de 4,07 dollar van boekjaar 2022. De gemiddelde analistenverwachting geeft aan dat pas in boekjaar 2026 de winst per aandeel weer het cijfer van 2022 wordt behaald.

Idem dito voor de omzetevolutie. De omzet zal met ongeveer 8 procent toenemen naar 27,1 miljard dollar in het laatste kwartaal van vorig jaar. Dat geeft op jaarbasis een cijfer van 99,6 miljard dollar, een weinig spectaculaire toename tegenover de 96,8 miljard dollar van boekjaar 2023.

Koers van 18 dollar

Gezien de koersklim van 122 procent in de voorbije twaalf maanden versus de zwakke omzet- en winstontwikkeling, is de waardering natuurlijk spectaculair opgelopen tot een verwachte koerswinstverhouding 2024 van 168, en 127 in 2025. De gemiddelde k/w van de Europese autobouwers is 5,5…. Als we de Europese consensus toepassen op de beurskoers van Tesla, dan komen we uit op… minder dan 18 dollar, tegenover circa 400 dollar in de realiteit! Uiteraard is dat op flessen getrokken en is de marktpositie voor de stekkerwagens van een andere orde dan die van de Europese spelers als Stellantis en Volkswagen.

Tesla is een aandeel waar investeerders met enige realiteitszin op dit moment best zo ver mogelijk van weg blijven.

Nieuwigheden als de Robotaxi, een zelfrijdende deelwagen, en de Optimus-robot zullen (na zware kapitaalinvesteringen) op termijn misschien wel ooit winst opleveren voor Tesla, maar misschien ook niet. En vooral: vanaf wanneer? Al zeker niet de eerstvolgende jaren.

Bovendien is de realiteit van vandaag dat Google met zijn autonome wagen Waymo zelfs voor ligt op Tesla. En we moeten herhalen dat de leveringen van EV’s op dit moment eerder dalen dan stijgen, en dat de winstgevendheid afneemt. De waardering is dus hallucinant, ook en vooral beseffend dat op de alliantie Trump/Musk wellicht een houdbaarheidsdatum staat. In dat licht loopt de waardering tegen 19 keer de boekwaarde, 13 keer de omzet, 100 keer de ratio ev/ebitda (ondernemingswaarde/bedrijfskasstroom) echt wel de spuigaten uit.

Tesla is een aandeel waar investeerders met enige realiteitszin op dit moment best zo ver mogelijk van weg blijven. En ja, er zijn op 64 analisten wel degelijk 14 verkoopadviezen. Eentje (Gordon L Johnson) durft er zelfs een koersdoel opplakken van… 25 dollar, niet ver van de 18 dollar op basis van de vergelijking met Europese spelers. Bij de grote instellingen zien we toch ook JPMorgan Chase (Ryan Brinkman) met een koersdoel van 135 dollar en Wells Fargo (Colin Langman) met een koersdoel van 125 dollar.