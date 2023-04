Chinese kooplust positief voor LVMH

LVMH maakt als enige Europese aandeel deel uit van de top tien van grootste beurskapitalisaties in de wereld.

Het luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) heeft andermaal de markt zeer aangenaam verrast met een sublieme kwartaalupdate. De organische (zonder overnames of desinvesteringen) omzetgroei bedraagt haast het dubbele van verwacht: 17 procent ten opzichte van een gemiddelde voorspelling van analisten van 8,97 procent. De kwartaalomzet bedroeg 21,04 miljard euro tegenover een analistenconsensus van 19,72 miljard euro.

De covid-19-kater in China is duidelijk doorgespoeld. De Chinezen zijn weer volop aan het kopen, want China laat een dubbelcijferige groei optekenen. Ook in Japan en Europa ligt de groei hoog. Zelfs in de Verenigde Staten is de groei in het eerste kwartaal (+8%) een meevaller. Al geeft de luxegigant mee dat er duidelijke signalen van afkoeling zijn daar. Dat tempert het enthousiasme voor de rest van het jaar niet. Met dank aan een uitzonderlijk optimistische blik op China, waar de sterke start van het jaar wordt doorgetrokken.

Kroonjuweel Mode & Lederwaren, bekend van topmerken als Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Givenchy en Kenzo, scoort opnieuw met een organische omzetgroei in de eerste drie maanden van 18 procent, veel meer dan de 9,85 procent die analisten hadden vooropgesteld. De enige divisie die teleurstelde was Wijnen & Sterke dranken, met onder meer de topmerken Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Château d’Yquem en Hennessy. Daar blijft de organische omzettoename beperkt tot 3 procent ten opzichte van een analistenconsensus van 5 procent. De fikse prijsverhoging bij de Hennessy-cognac weegt op de verkoopcijfers.

Conclusie

De koers maakt een vreugdesprong van ruim 47 euro of 5,6 procent als reactie op de cijfers, waardoor LVMH als enige Europese aandeel deel uitmaakt van de top tien van grootste beurskapitalisaties in de wereld. De waardering is opnieuw stevig, maar nog niet extravagant tegen 27 keer de verwachte winst voor dit en 25 keer die voor volgend jaar en 16 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev)/bedrijfskasstroom (ebitda) 2023 en 15 keer die ratio voor 2024. Te behouden.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 889,30 euro

Ticker: MC FP

ISIN-code: FR0000121014

Markt: Euronext Parijs

Beurskapitalisatie: 446,5 miljard euro

K/w 2022: 32

Verwachte k/w 2023: 27,5

Koersverschil 12 maanden: +41%

Koersverschil sinds jaarbegin: +31%

Dividendrendement: 1,3%