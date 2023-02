Cameco zit in poleposition voor uraniumhausse

Cameco is uitstekend geplaatst om te profiteren van de gunstige evoluties op de uraniummarkt. De verticale integratie is meer dan ooit de belangrijkste troef van het bedrijf.

Door de wereldwijde energiecrisis wordt nucleaire energie in een ander licht bekeken. De landen die plannen hadden om nieuwe reactoren te bouwen, schaalden die op. Andere vertraagden hun kernuitstap of draaiden die gedeeltelijk terug. De stijgende uraniumprijs was het grootste deel van 2022 goed nieuws voor de aandelen uit de sector. Wel kreeg de koers van Cameco in oktober een knauw, toen de transactie met Westinghouse werd aangekondigd. Intussen noteert het aandeel bijna weer op het niveau van voor de deal.

Westinghouse bouwt en onderhoudt kerncentrales en levert aanvullende diensten zoals de bevoorrading. Het onderhoudt ongeveer de helft van de 430 actieve nucleaire reactoren. Bijna 85 procent van de omzet zijn recurrente inkomsten. Westinghouse wordt ondergebracht in een joint venture waarin Cameco een belang van 49 procent heeft en private-equityspeler Brookfield Renewable Partners 51 procent. Westinghouse is winstgevend en de positieve kasstromen zullen de schuld van 3,4 miljard dollar de komende jaren verlichten. Aan groeipotentieel is geen gebrek, want er zijn 57 kerncentrales in aanbouw, waarvan meer dan de helft in Azië.

Cameco boekte in het boekjaar 2022 een aangepaste nettowinst van 135 miljoen Canadese dollar, of 0,33 Canadese dollar per aandeel. De omzet steeg met 27 procent naar 1,87 miljard Canadese dollar. Cigar Lake en McArthur River produceerden samen 10,4 miljoen pond uranium. Het verkoopvolume bedroeg 25,6 miljoen pond, of 5 procent meer dan een jaar eerder. De productie in McArthur River wordt opgeschaald. Dit jaar wordt op 10,5 miljoen pond gerekend en volgend jaar op 12,6 miljoen. Bij Cigar Lake blijft de output stabiel, wat de groepsproductie in 2023 en 2024 op 20,3 en 22,4 miljoen pond brengt. Die cijfers liggen nog ruim onder de maximale capaciteit, want Cameco heeft niet de intentie de markt te overspoelen.

De prijzen zijn sinds de inval in Oekraïne sterk gestegen. Cameco sloot vorig jaar voor 80 miljoen pond nieuwe langetermijncontracten af. Eerder deze maand bereikte het een overeenkomst met EnergoAtom uit Oekraïne om de kerncentrales daar tot 2035 te voorzien van kernbrandstof. Het gaat de komende twaalf jaar om 67,3 miljoen pond uranium. Cameco realiseerde vorig boekjaar een operationele kasstroom van 305 miljoen Canadese dollar. Na de aandelenuitgifte van vorig jaar (747,6 miljoen) had Cameco 2,3 miljard Canadese dollar in kas en een langetermijnschuld van 997 miljoen Canadese dollar. Een deel van de Westinghouse-deal is nog niet gefinancierd, omdat de transactie pas in de tweede jaarhelft wordt afgerond. Naargelang de marktsituatie zal Cameco kiezen voor een financiering in cash, nieuwe schulden of nieuwe aandelen. De uraniumproducent heeft ook nog altijd 778 miljoen Canadese dollar van de Canadese belastingautoriteiten te goed en ontving vorig jaar een dividend van 93 miljoen Amerikaanse dollar uit de Inkaï-joint venture in Kazachstan. Een ongebruikte kredietlijn van 1 miljard Canadese dollar zorgt voor eventuele extra liquiditeit.

Conclusie

Cameco is uitstekend geplaatst om te profiteren van de gunstige evoluties op de uraniummarkt. De voornaamste troef, die met Westinghouse nog werd uitgebreid, is de verticale integratie, waardoor Cameco niet alleen in mijnbouw, raffinage en conversie, maar ook in infrastructuurdiensten actief wordt. Het aandeel noteert tegen 40 keer de winst van dit jaar en 24 keer die van volgend jaar, al liggen de winstschattingen vrij ver uiteen. Omwille van de goede vooruitzichten van uranium en de unieke marktpositie van Cameco blijven we positief voor het aandeel.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 28,75 dollar

Ticker: CCJ US

ISIN-code: CA13321L1085

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 12,5 miljard dollar

K/w 2022: 87

Verwachte k/w 2023: 40

Koersverschil 12 maanden: +32%

Koersverschil sinds jaarbegin: +25%

Dividendrendement: 0,4%