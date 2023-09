Cameco verlaagt productie bij Cigar Lake

De uraniumproducent Cameco verlaagt de productieprognose voor 2023 als gevolg van operationele problemen in de Cigar Lake-mijn en de Key Lake-verwerkingsinstallatie in de Canadese provincie Saskatchewan.

Bij Cigar Lake, op volle capaciteit goed voor 13 procent van de globale mijnproductie, werd in het tweede kwartaal gestart met de ontginning van een ander deel van de mijn. Dat had een negatieve impact op de productiviteit en nadien volgden ook problemen met de apparatuur. Cameco besliste daarom om de mijn gedurende het grootste deel van de maand september in onderhoudsmodus te plaatsen. Daardoor zal de productie van uraniumconcentraat (U3O8) bij Cigar Lake dit jaar op 16,3 miljoen pond uitkomen tegenover een eerder verwachte 18 miljoen pond.

Bij Key Lake zijn de problemen van een andere aard. De verwerkingsinstallatie lag tussen 2018 en november 2022 stil en wordt nu in fases weer opgestart. Het aanwerven van voldoende geschoold personeel en de beschikbaarheid van bepaalde materialen lopen moeilijker dan gehoopt. De capaciteit is lager dan gepland. Dat heeft geen impact op de ertsen van Cigar Lake, want die worden verwerkt in de McClean Lake-installatie. Er zijn wel gevolgen voor McArthur River, want Key Lake zal niet alle aangevoerde ertsen kunnen verwerken. Daardoor wordt de productieprognose voor die mijn verlaagd van 15 naar 14 miljoen pond U3O8.

Er zal ook een impact zijn op de omzetprognoses, die in juli nog werden verhoogd, maar Cameco heeft die nog niet gekwantificeerd. Belangrijk is dat er geen gevolgen zijn op de contractueel geplande leveringen van Cameco. De neerwaartse bijstelling is niet zo groot en het bedrijf is voldoende flexibel om te kunnen putten uit bestaande voorraden of om uranium te ontlenen. De belangrijkste evolutie op de uraniummarkt is dat het risico is verschoven van de producenten naar de afnemers (de nutsbedrijven) die in een steeds krappere markt voldoende kernbrandstof moeten zien veilig te stellen om hun toekomstige noden te dekken.

Conclusie

Het aandeel reageerde nauwelijks op het nieuws, omdat de productie niet verloren is maar enkel uitgesteld. De hogere prijzen die we al zagen bij de conversie en de verrijking sijpelen door in de contractprijs voor uranium. Uranium en uraniumaandelen zullen dit decennium een prachtverhaal schrijven. Maar ze zullen de komende jaren regelmatig een terugval moeten ondergaan. Het Cameco-aandeel staat nu op +70 procent sinds het jaarbegin. Een tussentijdse consolidatie zou dus niet onlogisch zijn. Daarom verlagen we voor het eerst sinds lange tijd het advies tijdelijk naar ‘houden’ (rating 2B).





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Verschenen op trends.be/beleggen op 18 september

Koers: 40,30 dollar

Ticker: CCJ US

ISIN-code: CA13321L1085

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 17,46 miljard dollar

K/w 2022: 120

Verwachte k/w 2023: 72,5

Koersverschil 12 maanden: +60%

Koersverschil sinds jaarbegin: +78%

Dividendrendement: 0,3%