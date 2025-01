Cameco heeft koerspiek nog niet bereikt

Cameco is een van de sterkste spelers in de uraniummarkt.

De stijgende elektriciteitsvraag en de strijd tegen de klimaatverandering creëren een unieke kans voor Cameco en andere uraniumaandelen om naar hogere koersen te evolueren. Kernreactoren staan bekend om hun vermogen grote hoeveelheden elektriciteit op te wekken. Ze produceren continu en betrouwbaar stroom met een hoge energiedichtheid, waarbij een relatief kleine hoeveelheid uranium enorme hoeveelheden elektriciteit oplevert.

Elektriciteit is van cruciaal belang voor de wereld, en de stijgende vraag wordt vooral aangedreven door de economische vooruitgang in opkomende markten. Naarmate landen zich ontwikkelen en het gemiddelde inkomen per persoon stijgt, neemt ook het elektriciteitsverbruik per hoofd van de bevolking toe. Sinds 2024 is de vraag naar elektriciteit versneld, omdat ook het elektriciteitsverbruik in de ontwikkelde wereld weer groeit.

In de Verenigde Staten, waar het energieverbruik twintig jaar lang stabiel bleef, ziet het Internationaal Energieagentschap (IEA) sinds 2024 een stijging. Momenteel bouwt China aan 29 nieuwe kerncentrales, en het land heeft plannen om jaarlijks minstens tien vergunningen voor nieuwe projecten goed te keuren tot 2035. In de VS zijn daarentegen slechts twee kerncentrales in aanbouw. Toch groeit ook daar de roep om meer kerncentrales, vooral vanwege de stijgende vraag naar elektriciteit voor automatisering en artificiële intelligentie (AI). Volgens Sam Altman, de CEO van OpenAI, hangt de vooruitgang van AI af van een doorbraak in energieproductie. Hoe meer elektriciteit beschikbaar is, hoe krachtiger de rekenmodellen worden. China lijkt die technologische wapenrace voorlopig te domineren, wat de urgentie voor andere landen vergroot om hun energiecapaciteit snel te vergroten.

Het is slechts een kwestie van tijd voordat de spoturaniumprijs weer boven de contractprijs stijgt.

Strikte regelgeving blijft in de VS het grootste obstakel voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Onder president Donald Trump, met invloedrijke figuren zoals Elon Musk aan zijn zijde, bestaat de mogelijkheid dat de regels versoepeld worden. Texas illustreert hoe deregulering economische groei kan bevorderen: de staat heeft niet alleen het grootste aantal zonnepanelen van het land, niet door een focus op duurzaamheid, maar door minimale regelgeving. Een vergelijkbare aanpak zou de kernenergie-industrie in de VS kunnen versnellen en versterken.

Veel kerncentrales lijken de dreiging van een toekomstig uraniumtekort te onderschatten. Ze kopen uranium op twee manieren in: via de spotmarkt of door langetermijncontracten af te sluiten met mijnbouwbedrijven zoals Cameco. Cameco merkt al jaren op dat kerncentrales steeds minder vaak hun langetermijncontracten verlengen en vaker kiezen voor aankopen op de spotmarkt. Sinds het ongeluk bij de kerncentrale in Fukushima in 2011 zijn de spotprijzen vrijwel constant lager gebleven dan de contractprijzen. Het incident veroorzaakte wereldwijd een afkeer van kernenergie en drukte de uraniumprijzen fors. Maar het is waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd voordat de spotprijs weer boven de contractprijs stijgt. Op dat moment zullen kerncentrales risico’s willen vermijden en naar verwachting meer langetermijncontracten afsluiten, wat voor Cameco zal resulteren in langdurig hogere inkomsten.

Een andere factor die de uraniumprijs ondersteunt, is het bestaan van een ETF die actief uranium van de markt haalt: de Sprott Physical Uranium Trust. Het fonds koopt uranium zodra de marktprijs boven de nettovermogenswaarde van het fonds ligt, maar verkoopt nooit. Daardoor wordt uranium permanent uit de markt gehaald, wat de schaarste verder vergroot. Momenteel heeft het fonds 66.220.326 pond U3O8 opgeslagen, dat waarschijnlijk nooit meer op de markt zal verschijnen. Als de uraniumprijs flink stijgt, ontstaat er mogelijk een perfecte storm: kerncentrales zullen op zoek gaan naar langetermijncontracten, terwijl speculanten uranium blijven kopen via de Sprott Physical Uranium Trust. Dat kan leiden tot een scherpe prijsstijging.

Cameco is een van de sterkste spelers in de uraniummarkt. Met een verhouden tussen de nettoschuld en de ebitda van minder dan 2 heeft het bedrijf een aanzienlijke financiële flexibiliteit. Wanneer de spotprijs onder de prijs van langetermijncontracten ligt, kiest Cameco er strategisch voor een deel van het uranium in de grond te laten. Voor bestaande contracten kopen ze in zulke gevallen goedkoop uranium op de spotmarkt om aan hun klanten te leveren. Die aanpak geeft hen een concurrentievoordeel ten opzichte van mijnbouwbedrijven met hoge schulden, die verplicht zijn om door te produceren.

Conclusie

De waardering van Cameco is lastig te interpreteren. Het bedrijf geeft expliciet aan dat het ervoor kiest een deel van de productie in de grond te laten, wat op de korte termijn leidt tot minder omzet en winst. Doordat het bedrijf wel investeert, geeft de koers-winstverhouding met 122 een verkeerd beeld over de waardering van het bedrijf. De verhouding tussen de ondernemingswaarde en de ebitda komt uit op een veel realistischere 23. Dat toont aan dat Cameco aantrekkelijk gewaardeerd is voor beleggers (koopwaardig, rating 1B).

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 51,38 dollar

Ticker: CCJ US

ISIN-code: CA13321L1085

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 22,6 miljard dollar

K/w 2024: 122

Verwachte k/w 2025: 32

Koersverschil 12 maanden: +15%

Koersverschil sinds jaarbegin: 0%

Dividendrendement: 0,2%