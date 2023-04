Bodem bereikt bij NexGen Energy?

Waarom werd onlangs uw positie in NexGen Energy verhoogd. Wat is de laatste stand van zaken?

De uraniumaandelen zijn notoir volatiel. Het verleden laat zien dat ook in een stierenmarkt (lange periode van stijgende prijzen) meerdere tussentijdse correctie van 30 tot 40 procent volkomen normaal zijn. Bij een ongewijzigde onderliggende beleggersthesis moeten dergelijke correcties bij uitstek worden aangegrepen om posities verder uit te bouwen.

De uraniumaandelen zitten per saldo sinds maart 2022 in zo’n correctiefase, maar we denken dat die stilaan op zijn einde loopt. De koers van NexGen viel tegenover de piek (6,56 dollar) afgerond met 45 procent terug, tot dicht bij 3,5 dollar, het koersniveau dat de voorbije twee jaar al minstens zes keer als bodem fungeerde. Er zijn uiteraard geen zekerheden, maar we gaan ervan uit dat dat ook deze keer het geval zal zijn.

NexGen Energy heeft met Arrow een topproject in handen, met fantastische adelbrieven. De actuele waarde van de toekomstige kasstromen na belastingen bedraagt op basis van de definitieve haalbaarheidsstudie een indrukwekkende 3,5 miljard Canadese dollar bij een uraniumprijs van 50 dollar per pond, oplopend tot 5,8 miljard bij 75 dollar per pond. De bouw van het project kost 1,3 miljard Canadese dollar en duurt 3,5 jaar. De totale productiekostprijs zal minder dan 10 Canadese dollar per pond bedragen. Arrow zal in de initiële levensduur van 10,7 jaar jaarlijks gemiddeld 21,7 miljoen pond uranium (U3O8) produceren, een indrukwekkend cijfer vergeleken met de huidige wereldwijde jaarlijkse productie van 130 miljoen pond.

Bovendien beschikt NexGen nog over een enorm uitgebreid exploratiegebied, dat nog maar weinig onderzocht is. Dit jaar worden een aantal gebieden verder in kaart gebracht. Op de korte termijn ligt de belangrijkste focus bij het verder doorlopen van het vergunningsproces. Na het indienen van het voorlopige milieu-effectenrapport in juni 2022 zijn in het najaar de vragen van de overheden binnengekomen. Op basis daarvan wordt de laatste hand gelegd aan het definitieve rapport. NexGen hoopt nog dit jaar goedkeuring te krijgen van de provinciale overheid, gevolgd door het federale fiat.

Parallel is NexGen volop bezig met het finaliseren van de gedetailleerde engineeringplannen. De vrije kasstromen tijdens de eerst vijf mijnjaren zouden bij een uraniumprijs van 50 dollar per pond het bedrijf meteen in de top vijftien van alle mijnbedrijven katapulteren. Dit project maakt een grote kans om gebouwd te worden. Dat zou de interesse van de grootste mijnbouwbedrijven kunnen opwekken. Onder meer BHP gaf al aan actief te willen worden in de sector. Eind 2022 was er 114 miljoen Canadese dollar cash, voldoende voor het afronden van het goedkeuringsproces en de engineeringsplannen. Het in januari opgestarte aandelenuitgifteprogramma (ATM) van maximaal 250 miljoen Canadese dollar is voorlopig nog ongebruikt. Koopwaardig (rating 1C).

