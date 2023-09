Beterschap in tweede jaarhelft voor Franco-Nevada

Franco-Nevada blijft een zeer defensief aandeel om in te spelen op het potentieel van de edelmetalensector.

Na een minder eerste kwartaal pakte het Canadese royalty- en streamingbedrijf Franco-Nevada uit met betere cijfers over het tweede kwartaal. Tegenover de stevige vergelijkingsbasis van het tweede kwartaal van vorig jaar was er een beperkte terugval.

Dat was niet het geval voor de verkoop van edelmetalen, die in het tweede kwartaal met 0,3 procent toenam tegenover vorig jaar tot 132.033 troyounce goudequivalent. In het eerste kwartaal was er vooral door de productie-onderbrekingen in de Antapaccay-kopermijn van Glencore in Peru en in de Cobre Panama-kopermijn een daling met 13,5 procent tot 111.238 troyounce goudequivalent. Door het herstel in het tweede kwartaal beperkt de terugval na zes maanden zich tot 6,5 procent, tot 243.271 troyounce goudequivalent.

Met dank aan de gemiddeld 5,7 procent hogere goudprijs van 1.978 dollar per troyounce en de 6,8 procent hogere zilverprijs van 24,18 dollar per troyounce steeg de omzet uit de verkoop van edelmetalen met 6,3 procent tot 259,2 miljoen dollar. De daling beperkt zich na zes maanden tot 3,1 procent, tot 471,4 miljoen dollar (-12,6% in het eerste kwartaal).

De bijdrage van de overige activa, voornamelijk ijzererts, olie en gas, zakte in het tweede kwartaal omgerekend in goudequivalenten met 38,7 procent tot 36.482 troyounce. Vooral de fors lagere gasprijs tegenover de recordprijzen van vorig jaar zorgen voor de daling. De verkoop daalde in het eerste halfjaar met 35,5 procent tot 70.575 troyounce goudequivalent. De omzet uit de verkoop van de overige grondstoffen daalde in het tweede kwartaal met 34,8 procent tot 70,7 miljoen dollar en na zes maanden met 34,1 procent tot 134,8 miljoen.

Op groepsniveau gaf dat een daling van de verkoop van 191.052 troyounce goudequivalent in het tweede kwartaal van 2022 tot 168.515 troyounce (-11,8%), en voor het eerste halfjaar van 369.666 troyounce goudequivalent vorig jaar tot 313.846 troyounce (-15,1%). De omzet bedroeg in het tweede kwartaal 329,9 miljoen dollar, tegenover 352,3 miljoen vorig jaar (-6,4%). Voor het eerste halfjaar is er een daling met 12,3 procent tot 606,2 miljoen dollar. De gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda) daalde met 8 procent tot 275,6 miljoen dollar in het tweede kwartaal en met 14 procent tot 505 miljoen in de eerste jaarhelft. De nettowinst zakte respectievelijk met 6 procent tot 184,5 miljoen dollar (0,96 dollar per aandeel) en met 10 procent tot 341 miljoen (1,78 dollar per aandeel).

Franco-Nevada investeerde de voorbije maanden in zeven projecten, waarvan. De schuldenvrije groep beschikte op 30 juni over een kaspositie van 1,3 miljard dollar en een ongebruikte kredietfaciliteit van 1 miljard.

Voor 2023 mikt Franco-Nevada op een verkoop uit edelmetalen van 490.000 à 530.000 troyounce goudequivalent, tegenover 510.385 troyounce in 2022. Het rekent dus op een betere tweede jaarhelft. Inclusief de leveringen van voornamelijk ijzererts, olie en gas wordt dat 640.000 à 700.000 troyounce goudequivalent (729.960 troyounce in 2022). Uitbreidingen en geplande nieuwbouw zullen de verkoop van edelmetalen tegen 2027 opkrikken tot 565.000 à 650.000 troyounce goudequivalent, en naar 760.000 à 820.000 troyounce inclusief ijzererts, olie en gas.

Conclusie

Franco-Nevada blijft een zeer defensief aandeel om in te spelen op het potentieel van de edelmetalensector. Het aandeel is de jongste maanden minder op dreef, maar blijft een basiswaarde in de voorbeeldportefeuille. Beleggers kunnen van de terugval profiteren om een positie op te bouwen.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 131,98 dollar

Ticker: FNV US

ISIN-code: CA3518581051

Markt: New York

Beurskapitalisatie: 25,5 miljard dollar

K/w 2022: 36

Verwachte k/w 2023: 36,5

Koersverschil 12 maanden: +10%

Koersverschil sinds jaarbegin: -3%

Dividendrendement: 1,02%