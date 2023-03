Beterschap bij Just Eat Takeaway

Vorig jaar knoopte de maaltijdmarktplaats en -bezorger Just Eat Takeaway (JET) opnieuw aan met een positieve bedrijfskasstroom (ebitda) van 19 miljoen euro, tegenover -350 miljoen in 2021. Daarmee is de weg naar winstgevendheid weer ingeslagen.

Alle vier de regio’s verbeterden hun ebitda en enkel in Zuid-Europa/Australië was die nog negatief. In Noord-Amerika steeg de ebitda het sterkst, met 330 procent tot 65 miljoen. In het VK en Ierland ging hij er 122 procent op vooruit. In Noord-Europa met 22 procent, dat blijft de meest winstgevende regio. In de tweede jaarhelft klom de ebitda-marge er tot 5 procent, gelijk aan het langetermijndoel tegen 2030.

De stijgende winstgevendheid is te danken aan de combinatie van efficiëntieverbeteringen van de leveringen, een betere prijzenstrategie en betere marketing. De efficiëntieverbeteringen blijken ook uit de kosten per bestelling. Die daalden van 65 procent in 2021 tot 57 procent vorig jaar. Het aantal bestellingen en de actieve klanten daalden tegenover 2021 met 9 procent, maar klanten bestelden vaker en voor meer geld per keer. Daarmee is de transactiewaarde van bestellingen voor 2022 even hoog uitgekomen als in 2021. Ook de omzet lag 3 procent hoger dan in 2021. JET boekte wel een nettoverlies door 5 miljard aan afwaarderingen op de eerdere overnames van Just Eat in het VK en GrubHub in de VS. Die laatste staat nog altijd te koop. Een mogelijke deal daarrond zou het aandeel een boost kunnen geven. Dat verlies is echter louter boekhoudkundig. In 2022 verbrandde JET veel minder cash dan een jaar eerder en in 2023 denkt het nog beter te doen. Bovendien heeft het 2 miljard euro cash op de balans.

Conclusie

De vooruitzichten voor 2023 zijn goed. De vrije kasstroom zou voor de helft minder in de min gaan en de ebitda moet op 225 miljoen euro eindigen, wat volgens analisten zeer conservatief is. Just Eat Takeaway staat in vergelijking met zijn concurrenten het verst richting structurele winstgevendheid en positieve kasstroomgeneratie. Het aandeel blijft koopwaardig en in de voorbeeldportefeuille.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 20,61 euro

Ticker: TKWY NA

ISIN-code: NL0012015705

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 4,5 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -23%