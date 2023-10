Bescheiden groei, stabiele marges bij Ahold Delhaize

De hoge inflatie weegt op de marges, maar de omzetgroei en de winstgevendheid liggen hoger dan verwacht. De supermarktketen kan niet alle kostenstijgingen doorrekenen aan zijn klanten. De ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) van 4,1 procent lag in het tweede kwartaal op schema om de prognose van 4 procent voor het boekjaar te halen. In Europa bleef de marge steken op 3,2 procent, boven de verwachte 2,9 procent maar onder de 3,4 procent van een jaar eerder. In 2021 was dat zelfs 4,3 procent.

De omzet van de Europese winkels groeide met 7 procent, bijna 2 procent meer dan verwacht. In de Verenigde Staten, goed voor iets meer dan 60 procent van de groepsomzet, bleef de omzetgroei beperkt tot 2,7 procent, bijna 1 procent onder de prognoses. De ebit-marge ligt in de VS met 4,6 procent wel hoger dan in Europa.

Het is onrustig bij de Belgische dochter Delhaize door de plannen van het management om de 128 grote supermarkten in eigen beheer te verkopen aan zelfstandigen en het lokale hoofdkantoor in Brussel af te slanken. Op groepsniveau is de impact niet zo groot. De Belgische Delhaize-winkels leveren 5 procent van de groepsomzet. Gezien de lagere rendabiliteit, zijn de gevolgen voor de winst nog kleiner. Toch schat Ahold Delhaize het omzetverlies op 200 miljoen euro.

Van een grote stakingsgolf is geen sprake meer, maar de supermarktketen voerde in het tweede kwartaal wel een waardevermindering van 108 miljoen euro door. Dat komt omdat de winkeluitrusting meestal onder de boekwaarde wordt verkocht aan de zelfstandige overnemers. Ahold Delhaize maakte nog 26 miljoen euro extra kosten gerelateerd aan de verzelfstandiging.

De e-commercedochter bol.com (weldra kortweg bol) boekte in het tweede kwartaal een omzetgroei van 10,5 procent, tot 1,40 miljard euro. Dat was een meevaller. Het gaat om de eigen omzet van goederen die via het internetplatform zijn verkocht, en het geld dat vloeit naar partners die hun koopwaar op de website aanbieden. De totale onlineverkoop nam met 6 procent toe, naar 2,2 miljard euro. Het sentiment rond de webwinkel raakte wat verzuurd na moeilijke kwartalen, waarin de omzet kromp na de explosieve groei tijdens de lockdownperiode. Tot overmaat van ramp werd de geplande beursgang in de zomer van 2022 geannuleerd wegens het slechte beursklimaat. CEO Frans Muller benadrukt dat de beursgang nog niet van de baan is.

De vrije kasstroom kwam in het tweede kwartaal met 864 miljoen euro een stuk boven de verwachtingen uit, dankzij een fiscale meevaller in België. Daardoor kon Ahold Delhaize de prognose voor het boekjaar optrekken van 2 miljard naar 2 tot 2,2 miljard euro. Na de eerste jaarhelft bedroeg de nettoschuld 14,7 miljard euro, tegenover 15,3 miljard een jaar eerder.

Sinds begin dit jaar heeft Ahold Delhaize in het kader van een inkoopprogramma ter waarde van 1 miljard euro 20,2 miljoen aandelen ingekocht, goed voor 604 miljoen euro.

Het tussentijds dividend is opgetrokken van 0,46 naar 0,49 euro per aandeel. Ahold Delhaize keert 40 tot 50 procent van de winst uit. Het midden van die vork zou bij een winst van 2,55 euro per aandeel overeenkomen met een dividend van 1,15 euro. Vorig jaar was er 1,05 euro dividend.





Conclusie

De koers van het aandeel is sinds eind juli met 12 procent gezakt, hoewel de prognoses voor het boekjaar werden bevestigd. We verwachten de komende jaren een bescheiden omzetgroei gekoppeld aan een stabiele marge. Tegen 11 keer de verwachte winst met een verwacht rendement van bijna 4 procent bruto is het aandeel correct gewaardeerd. Daarom blijft het advies ‘houden’.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 28,76 euro

Ticker: AD NA

ISIN-code: NL0011794037

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 27,66 miljard euro

K/w 2022: 11,5

Verwachte k/w 2023: 11,5

Koersverschil 12 maanden: +11%

Koersverschil sinds jaarbegin: +7%

Dividendrendement: 3,7%