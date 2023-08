Berkshire Hathaway is een verstandige keuze

Investeerders onderschatten de werkelijke winstgevendheid van het bedrijf vaak.

Berkshire Hathaway bracht onlangs zijn tweedekwartaalcijfers uit. Daarbij viel op dat de totale activa voor het eerst de verbazingwekkende grens van 1.000 miljard dollar overschreden. Tegelijkertijd groeide de kaspositie in de eerste helft van 2023 van 128,6 naar 147,4 miljard dollar. Daardoor lijkt het misschien alsof Warren Buffett en Charlie Munger terughoudend zijn ten aanzien van de huidige markten, maar de verhouding tussen de kaspositie en de activa is 14,2 procent. Dat ligt in lijn met het 25-jarig gemiddelde en onder het gemiddelde van de vijfjaarsperiode 2016-2021.

Opvallend is de groei van rente-inkomsten bij Berkshire Hathaway, met meer dan 7 miljard dollar per jaar, dankzij de stijgende rente op schatkistpapier. Twee jaar geleden waren die inkomsten nog nul. Berkshire Hathaway is in die optiek dus ook voor een stuk een rentegevoelige belegging, maar dan in de positieve zin.

De aandelenportefeuille behaalde tot eind juni een rendement van ongeveer 20 procent, wat inclusief dividenden neerkomt op circa 59 miljard dollar. De beurskoers van Berkshire Hathaway steeg met ruim 3 procent op de kwartaalcijfers, waarmee de koers steeg naar het hoogste peil van dit jaar. Dat benadrukt het belang van het advies om langdurig te beleggen in Berkshire, aangezien investeerders de werkelijke winstgevendheid van het bedrijf vaak onderschatten.

Conclusie

Berkshire heeft een gewicht van 1,5 procent in de iShares Russell 1000 ETF, die marktkapitalisatie als basis heeft, en 2,8 procent in de Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF, die bedrijfsfundamenten gebruikt. Die discrepantie laat zien dat beleggers in Berkshire de verdienkracht van het bedrijf nog altijd onderschatten. Kortom, het blijft een verstandige keuze om te beleggen in het aandeel van Berkshire Hathaway voor de lange termijn met de bedoeling de markt te kloppen.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A