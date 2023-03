Bayer geeft voorzichtige prognose voor 2023

De wat tegenvallende vooruitzichten zijn geen reden om het koopadvies voor het Bayer-aandeel bij te stellen.

De omzet van Bayer is in het vierde kwartaal met 8 procent gestegen naar 12,0 miljard euro. Dat is voor bijna de helft het gevolg van valuta-effecten en andere eenmalige posten. De organische omzetgroei van 4 procent lag iets hoger dan de toename van de bedrijfskasstroom (ebitda) van 3 procent tot 2,5 miljard euro. De onderneming kon de hogere kosten niet volledig doorberekenen aan de klanten.

In de gewasdivisie steeg de omzet op vergelijkbare basis met 11 procent naar 5,6 miljard euro en de ebitda met 8 procent naar 820 miljoen euro. De ebitda bleef bij de consumententak op peil (313 miljoen euro), ondanks een stijging van de omzet met 6 procent naar 1,5 miljard euro. Maar in de farmacietak viel zowel de omzet (-3% naar 4,9 miljard euro) als de ebitda (-5% naar 1,4 miljard) terug. Dalende verkopen van het trombosemiddel Xarelto (-4% naar 1,2 miljard) konden nog niet worden gecompenseerd door hogere inkomsten van andere medicijnen.

Behalve de omzet- en ebitda-daling in de farmacietak was ook de prognose voor 2023 een tegenvaller. Bayer rekent op een organische omzetgroei van 2 à 3 procent. De ebitda daalt van 13,5 miljard naar 12,5 à 13,0 miljard euro omdat stijgende kosten naar verwachting een grotere impact op de resultaten hebben dan de eigen besparingsmaatregelen. Een verhoging van het dividend met 0,40 naar 2,40 euro per aandeel kon niet verhinderen dat het aandeel Bayer met bijna 4 procent daalde na de cijfers.

Conclusie

De wat tegenvallende vooruitzichten zijn geen reden om het koopadvies voor het Bayer-aandeel bij te stellen. De onderneming maakt er een gewoonte van om zeer voorzichtige jaarprognoses af te geven, die vervolgens geleidelijk worden opgeschroefd en overtroffen. Daar komt bij dat het vrijspelen van de onderliggende waarde – via bijvoorbeeld een opsplitsing of een groeiversnelling van de farmacietak na 2024 – een wat langere adem als belegger inhoudt. In de tussentijd is het dividendrendement van 4,2 procent een mooie beloning voor het geduld.





Koers: 57,48 euro

Ticker: BAYN GR

ISIN-code: DE000BAY0017

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 56,45 miljard euro

K/w 2022: 12

Verwachte k/w 2023: 9

Koersverschil 12 maanden: +16%

Koersverschil sinds jaarbegin: +19%

Dividendrendement: 4,2%