Barrick Gold heeft problemen in Mali

Sinds 2023 kampt Barrick Gold met problemen in Mali, bij het Loulo-Gounkoto-mijncomplex.

Barrick Gold zet, veel meer dan andere grote goudgroepen, in op mijnen op zogenoemde tier 2 en tier 3 locaties: buiten de Verenigde Staten, Europa en Australië. Na de fusie met Randgold is het aantal mijnen op zulke locaties nog toegenomen. Het voordeel van, bijvoorbeeld, Afrika is dat de vergunningsprocedures er een stuk sneller verlopen en dat de productiekosten veel lager liggen. Rechtsonzekerheid en politieke en sociale onrust zijn de risico’s.

Zo lag de Porgera-mijn in Papoea-Nieuw-Guinea tussen 2020 en 2024 stil, omdat de overheid weigerde de mijnlicentie te verlengen. Sinds 2023 zijn er ook problemen in Mali, bij het Loulo-Gounkoto-mijncomplex, dat voor 80 procent in handen van Barrick is en voor 20 procent van de Malinese overheid. De nieuwe regering nam een mijncode aan, waardoor de overheid aanspraak maakt op een hoger aandeel van de inkomsten uit mijnbouw. Eind vorig jaar werd de zaak op de spits gedreven. In december kwam er een aanhoudingsbevel tegen Barricks CEO Mark Bristow en andere directeurs van het bedrijf. De Malinese overheid eist een absurd bedrag van 5,5 miljard dollar en heeft 3 ton goud in beslag genomen als onderpand. Voor Barrick zat er niets anders op dan alle activiteiten in Mali op te schorten en het grootste deel van het personeel naar huis te sturen.

De situatie straalt ook negatief af op de koersen van andere goudproducenten die ook in West-Afrika actief zijn, zoals Endeavour Mining en B2Gold. Een bedrijf als Allied Gold heeft wel een productievergunning beet in Mali, dus met de juiste contacten kan het blijkbaar wel. Barrick heeft een zaak aanhangig gemaakt bij het International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), maar die kan heel lang aanslepen. De kans is klein dat Loulo-Gounkoto op de korte termijn weer opstart.

De vraag is in hoeverre dat een impact heeft op Barrick, want Loulo-Gounkoto is maar een van de zestien operationele activa van de groep. Voor 2024 werd daar gerekend op 520.000 tot 560.000 troyounce goud, goed voor 13 tot 14 procent van de groepsproductie van 3,9 tot 4,3 miljoen troyounce. Loulo-Gounkoto staat ook in voor ongeveer 7 procent van de groepsreserves.

Het relatieve belang van de mijn zal de komende jaren fors dalen, naarmate de productie elders toeneemt. Alle nieuwe projecten en geplande uitbreidingen in de pijplijn (Reko Diq, Lumwama, Fourmile, Goldrush, Robertson) moeten de totale output (goud en koper) de komende vijf jaar met minstens een derde doen stijgen, zelfs zonder bijdrage van Loulo-Gounkoto.

Barrick kampte vorig jaar met hogere productiekosten, maar door de stijging van de goudprijs namen ook de kasstromen flink toe. Aan het einde van het derde kwartaal was de nettoschuld gedaald naar 500 miljoen dollar. De jaarcijfers worden pas op 12 februari gepubliceerd, maar wellicht is Barrick intussen zo goed als schuldenvrij.

Conclusie

Door de situatie in Mali en het missen van de eigen prognoses in de eerste helft van vorig jaar, blijft het aandeel van Barrick Gold fors achter op de stijging van de goudprijs. Barrick noteert nu tegen 7 keer de vrije kasstroom. Dat is minder dan de helft van het gemiddelde van de voorbije tien jaar. In verhouding is het aandeel nu zelfs goedkoper dan op het vorige nominale dieptepunt van 2020. We gaan ervan uit dat alle slecht nieuws nu wel in de koers verrekend is. Wie twaalf tot achttien maanden geduld kan oefenen, kan een mooi koersrendement verwachten. Barrick is koopwaardig.



Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 16,06 dollar

Ticker: GOLD US

ISIN-code: CA0679011084

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 28,2 miljard dollar

K/w 2024: 13

Verwachte k/w 2025: 9,5

Koersverschil 12 maanden: +4%

Koersverschil sinds jaarbegin: +2%

Dividendrendement: 2,5%