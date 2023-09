Barrick Gold behaalt deftig rendement

Het mijnaandeel Barrick Gold presteert sterk in een periode van stijgende rente en rekent op verdere groei.

Over de voorbije twaalf maanden behaalde Barrick Gold een totaalrendement van 11 procent, inclusief ontvangen dividenden. Dat is een respectabel rendement, vooral gezien het feit dat de rente van de Amerikaanse Federal Reserve in dezelfde periode steeg van 2,5 naar 5,5 procent. Een stijgende rente maakt goud, dat geen kasstroom genereert, normaal gesproken minder aantrekkelijk als investering. Maar zodra de rente van de Fed piekt, wordt verwacht dat goud weer aantrekkelijker wordt voor beleggers.

Barrick Gold is met dertien goudmijnen, drie kopermijnen en verschillende goud- en koperprojecten actief in negentien landen gespreid over vier continenten. Daarmee is de groep met hoofdzetel in Canada de nummer twee na Newmont volgens productie en blijft ze net voor Agnico-Eagle Mines, dat door overnames een flinke sprong maakte. Barrick beschikt over 76 miljoen troyounce aan bewezen goudreserves.

2022 was een jaar om snel te vergeten door de oplopende productiekosten in combinatie met een stabiele goudprijs. Groeien om te groeien is niet aan CEO Marc Bristow besteed. Barrick kiest in de eerste plaats voor organische expansie en wil zich niet vergalopperen aan dure overnames.

Barrick Gold lijkt ons uitstekend gepositioneerd om van deze marktdynamiek te profiteren. Het bedrijf bezit zes Tier 1-goudmijnen, die worden beschouwd als enkele van de meest winstgevende en productieve in de sector. Die mijnen kenmerken zich door een hoge productiecapaciteit van minimaal 500.000 ounces per jaar, lage operationele kosten, en een lange levensduur van ten minste tien jaar.

Conclusie Het management van Barrick verwacht een productiegroei van ongeveer 25 procent tussen eind 2022 en 2029, voor zowel goud als koper. Die groei geeft aan dat het bedrijf niet alleen in staat zal zijn zijn productieniveaus te handhaven, maar ze zelfs te verhogen. Die factoren maken het bedrijf tot een potentieel sterke speler, vooral als de rente stabiliseert en goud weer aantrekkelijker wordt als investering.